Extremadura reconoce con sus premios la labor de Morante, Victorino y el tejido taurino regional

La gala de entrega de los II Premios Extremadura a la Tauromaquia, en los que serán distinguidos el torero Morante de la Puebla, el ganadero Victorino Martín, el Club Taurino Extremeño de Badajoz, la Red de Municipios Taurinos de Extremadura y el municipio de Fregenal de la Sierra, de desarrollará este miércoles en El Teatro López de Ayala de Badajoz.

Los premiados han sido elegidos por el Consejo Asesor Taurino de Extremadura, según ha informado la Junta, organizadora de estos galardones. "La entrega de estos premios representa un reconocimiento a figuras e instituciones que han contribuido desde distintos ámbitos a preservar y enaltecer la cultura taurina en Extremadura, una tierra con una historia y una afición profundamente ligadas al mundo del toro", ha señalado el Ejecutivo autonómico.

Figura imprescindible del toreo actual

Morante de la Puebla, nombre artístico de José Antonio Morante Camacho, es uno de los matadores de toros más influyentes de las últimas décadas. Debutó con picadores en 1994 y tomó la alternativa en 1997 en Burgos, iniciando una trayectoria marcada por su estilo personal, su concepto clásico y su influencia en las nuevas generaciones. Considerado un torero de culto, ha protagonizado algunas de las faenas más recordadas de la tauromaquia reciente.

Ganadero de referencia y heredero de una leyenda

El galardón a Victorino Martín recae en uno de los ganaderos más reconocidos del panorama nacional. Presidente de la Fundación del Toro de Lidia y heredero de la histórica ganadería creada por su padre, Victorino Martín Andrés, ha consolidado un hierro asociado a toros encastados, de exigencia máxima, que han marcado hitos en las plazas más importantes de España y Francia. Su labor ha sido clave para mantener una de las ganaderías más emblemáticas de la cabaña brava.

Victorino Martín, en una plaza de tientas. / EFE

Reconocimientos a la afición y al tejido taurino

El jurado ha distinguido también al Club Taurino Extremeño de Badajoz, referente de divulgación y encuentro para la afición de la ciudad; a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura, por su labor coordinada de defensa y promoción de los festejos tradicionales; y al municipio de Fregenal de la Sierra, con fuerte arraigo taurino y una programación que mantiene vivas sus tradiciones.

Una gala con representación del sector

El acto reunirá a representantes del mundo taurino extremeño y será clausurado por el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, en un encuentro que busca poner en valor la aportación cultural y social de la tauromaquia en la región.