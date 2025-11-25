Oniomanía: La adicción a las compras se dispara en Navidad, la época más tentadora del año

A falta de un mes para la llegada de la Navidad, el ritmo de consumo vuelve a intensificarse. Cada vez más personas aprovechan las ofertas del Black Friday para adelantar sus compras navideñas, en un contexto en el que las marcas multiplican los estímulos y los descuentos para atraer al usuario.

En este escenario tan tentador, la oniomanía, conocida como la adicción a las compras compulsivas, se convierte en un riesgo real. Este trastorno del control de los impulsos va mucho más allá de un simple capricho: afecta a la economía, a las relaciones sociales y al equilibrio emocional de quienes lo padecen.

Causas de la oniomanía

La oniomanía puede tener diversas causas, entre las más frecuentes destacan la sensación de soledad o vacío personal, que lleva a la persona a intentar llenarlo adquiriendo nuevos artículos que realmente no necesita, aunque el alivio sea temporal. También influyen las emociones positivas que se experimentan durante la compra, que actúan como recompensa y fomentan la repetición del comportamiento compulsivo. A esto se suma la presión de las rebajas y el miedo a perder una gran oferta, que impulsa al comprador a actuar de manera impulsiva. Con el tiempo, el afectado pierde el control y percibe la compra como una necesidad vital, independientemente de la utilidad real del producto y de su necesidad.

Cuando comprar deja de ser ocio

Los síntomas de este trastorno son variados y se reflejan tanto a nivel emocional como conductual. La persona puede sentir una intensa satisfacción o alivio al comprar, seguida de culpa, remordimiento o vergüenza, llegando a esconder sus compras. También es habitual la sensación de vacío cuando no se realiza ninguna compra, junto a una autoestima debilitada, dificultades en las habilidades sociales, frustración, ansiedad, depresión, irritabilidad o cambios bruscos de humor. En muchos casos, incluso se presentan problemas de sueño o insomnio.

Consejos para prevenir la adicción a las compras

Frente a los grandes descuentos agresivos y las ofertas abrumadoras de estas fechas, es posible prevenir la aparición de estos patrones compulsivos:

Evitar hacer compras en momentos de tristeza

Ir de compras acompañados

Hacer una lista de la compra para adquirir únicamente lo necesario

Salir con un presupuesto determinado

Mantener una relación saludable con el consumo es fundamental. La Navidad y sus semanas previas puede ser un periodo de ilusión, pero también un terreno propicio para que aflore la compra compulsiva si no se gestiona adecuadamente.