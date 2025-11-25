Así queda la papeleta definitiva del 21D: Diez candidaturas en Badajoz y once en Cáceres

Los extremeños podrán elegir entre diez candidaturas en la provincia de Badajoz y once en la de Cáceres en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, después de que no haya sido proclamada la lista de Escaños en Blanco, que solo concurría por Badajoz. En total serán once las formaciones que opten definitivamente a los 65 escaños de la Asamblea de Extremadura —36 por Badajoz y 29 por Cáceres— según publica este martes el Diario Oficial de Extremadura, de las cuales diez competirán en ambas circunscripciones, mientras que Extremadura Unida únicamente lo hará por la de Cáceres.

En Cáceres

Por la circunscripción de Cáceres serán once las opciones entre las que podrán elegir los votantes. El PP concurre con María Guardiola como cabeza de lista y candidata a presidir la comunidad; el PSOE lo hace con Álvaro Sánchez Cotrina; Vox presenta a Óscar Fernández Calle, también candidato a la Presidencia; y Unidas por Extremadura se presenta con José Antonio González Frutos al frente.

Además concurren Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo, cuya candidatura encabeza Óscar Pérez Nevado; Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, liderado por Miguel Ángel Julián Martín; Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura, con Raúl González Holgado como número uno; Por un Mundo Más Justo, encabezado por Óscar Apeles Mussons Blázquez; PACMA, con Adelaida Arabaolaza García; y Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura, cuya lista lidera Mónica López del Consuelo. A todas estas opciones se suma Extremadura Unida, la única formación que solo concurre por una circunscripción y que presenta a Pedro Cañada como cabeza de lista.

En Badajoz

En la provincia de Badajoz concurrirán finalmente el PP, que presenta a Abel Bautista como cabeza de lista provincial aunque la aspirante a la Presidencia de la Junta será María Guardiola desde Cáceres; el PSOE, que acude con Miguel Ángel Gallardo como candidato; Vox, cuyo número uno en la circunscripción pacense es Ángel Pelayo Gordillo aunque el candidato a la Junta será Óscar Fernández Calle desde la lista de Cáceres; y Unidas por Extremadura, coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que tiene a Irene de Miguel como candidata a presidir la comunidad.

También participan Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, encabezado por José Ignacio Segura Rama; Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo, con Juan Viera Benítez; Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura, cuyo primer puesto ocupa Fernando Baselga; Por un Mundo Más Justo, liderado por Luis Blanco García; el Partido Animalista con el Medio Ambiente PACMA, que en esta ocasión también se presenta por Cáceres y que lleva como número uno por Badajoz a María José Germán del Viejo; y la coalición Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura, encabezada por Gerardo Rubio Muñoz.

Cuatro candidaturas son coaliciones

En total, cuatro de las once candidaturas proclamadas son coaliciones —Unidas por Extremadura (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde), Juntos-Levanta (Levanta Extremadura y Juntos por Extremadura), UED-SyT (Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo) y NEX (Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura)—, dos más que en las autonómicas de 2023. Entre los cambios respecto a los anteriores comicios figura la incorporación de PACMA en la provincia de Cáceres, y no aparece en la relación Somos Cáceres y Cáceres Viva, que concurrieron por la provincia cacereña.

Además, en 2023, por la provincia de Badajoz se presentaron Juntos por Extremadura y Levanta Extremadura, que en esta ocasión van en coalición, y la coalición de entonces de Partido Extremeñista-Extremeñistas-Partido de los Extremeños desaparece en este 2025. También aparece como novedad la coalición Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura.