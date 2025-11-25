La Universidad de Extremadura se sitúa como número 12 del mundo en Teledetección y segunda de Europa

La Universidad de Extremadura (UEx) encabeza la clasificación nacional en Teledetección y en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, según el ranking de Shanghái por disciplinas recientemente publicado. La institución extremeña alcanza el puesto número 12 del mundo en Teledetección, situándose además como segunda de Europa en esta especialidad, y mantiene la primera posición en España por cuarto año consecutivo en Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Seis áreas entre las 400 mejores del mundo

La UEx figura entre las 400 mejores universidades del planeta en seis áreas de conocimiento: Teledetección (12), Ingeniería Eléctrica y Electrónica (101-150), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (151-200), Ciencias Agrícolas (151-200), Ciencias Veterinarias (151-200) y Ciencias de la Tierra (301-400). Todas ellas se sitúan, además, entre las diez primeras de España.

La Teledetección, disciplina centrada en el análisis de imágenes hiperespectrales y en algoritmos para el procesamiento de datos satelitales, es uno de los campos en los que la UEx ha consolidado su liderazgo desde su primera aparición en este ranking en 2018.

Liderazgo

Por cuarto año consecutivo, desde 2022, la UEx encabeza también el ranking nacional en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Esta posición refuerza el papel de la Escuela de Ingenierías Industriales, que se sitúa como referente en las titulaciones de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica y Automática, ambas de la rama industrial.

Dos investigadores entre los más citados del mundo

Antonio Plaza y Javier Plaza, investigadores de la UEx en el área de Computación Hiperespectral, vuelven a aparecer en 2025 en la lista de Investigadores Altamente Citados, elaborada por Clarivate Analytics. Este listado incluye al 1 % de los expertos más influyentes del planeta en cada campo del conocimiento, y en él figuran 93 investigadores españoles junto a más de 7.000 científicos de todo el mundo.