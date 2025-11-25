Vox impulsa en el Congreso una Proposición para revertir el "grave déficit de infraestructuras" de Extremadura

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley orientada a revertir el déficit de infraestructuras que, según sostiene la formación, arrastra Extremadura desde hace décadas. La iniciativa coincide con el refuerzo de la presencia de Santiago Abascal en la comunidad para apoyar a los candidatos de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Según explica el partido, la propuesta busca poner fin a "décadas de abandono inversor" en ámbitos como el ferrocarril, la red viaria, las conexiones aéreas y el futuro de la Central Nuclear de Almaraz. VOX afirma que la región continúa marginada en materia ferroviaria, con una línea de alta velocidad todavía incompleta cuya finalización se situaría, según la formación, en torno a 2034.

Déficit ferroviario y problemas en el aeropuerto

El partido subraya que Extremadura sigue sin alternativas reales al ferrocarril, mencionando las cancelaciones y retrasos que acumula el Aeropuerto de Badajoz. A su juicio, el Estado no ha ejecutado las inversiones necesarias para garantizar la operatividad de la infraestructura en condiciones adversas.

Carreteras deterioradas y el futuro de Almaraz

VOX señala igualmente el estado de la red viaria regional, que —según recuerda— presenta deterioros graves en un 40% de las carreteras, según datos de la Asociación Española de la Carretera. La formación critica que los sucesivos gobiernos no hayan planteado alternativas ante el cierre programado de la Central Nuclear de Almaraz para 2027, una instalación que califican de estratégica para el empleo y la economía extremeña.

De hecho, este mismo martes, en el Senado, el extremeño Pelayo Gordillo ha advertido de que «VOX intentará impedir» que «el futuro de Extremadura se sacrifique por un fanatismo climático que empobrece a quienes más necesitan prosperidad y empleo», en alusión a Almaraz.

El senador ha acusado al bipartidismo de compartir este "fanatismo climático" que se basa en "ideas y prejuicios fanáticos, empobrecedores y anticientíficos dictados desde Bruselas".

Reivindicaciones principales de la PNL

La Proposición No de Ley registrada en el Congreso plantea varias actuaciones que Vox considera prioritarias:

Completar la conexión ferroviaria Madrid–Extremadura–Lisboa.

Modernizar carreteras como la EX–A1 , EX–106 , EX–109 , EX–212 o EX–328 .

, , , o . Garantizar la operatividad del Aeropuerto de Badajoz.

Paralizar el cierre de Almaraz.

Impulsar inversiones orientadas a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Refuerzo de la campaña del 21D

En paralelo, Vox está intensificando su presencia en Extremadura durante la campaña electoral. Santiago Abascal ha participado en actos junto a los candidatos Óscar Fernández Calle y Ángel Pelayo Gordillo, quienes han mantenido encuentros con afiliados y actos públicos en los últimos días. En estas intervenciones, la formación insiste en que Extremadura “merece las mismas oportunidades que cualquier español” y acusa al PP y al PSOE de haber relegado a la comunidad en materia de infraestructuras y servicios.

Con esta iniciativa parlamentaria, Vox busca subrayar su apuesta por un plan de inversiones que, según la formación, permitiría situar a Extremadura “en el lugar que merece dentro de España”.

Guardias médicas más remuneradas

Mientras tanto, el candidato a las elecciones Autonómicas del próximo 21 de diciembre que figura en el puesto tres en las listas de Vox por Cáceres, Álvaro Sánchez-Ocaña, junto a sus compañeros de lista Inés Checa y Juan José García, mantuvieron ayer una reunión en Cáceres con representantes del Sindicato Médico de Extremadura (Símex), en la que se han comprometido a la revisión del precio de las guardias, "que es de los más bajos de España"

Otro aspecto "crucial" para Símex "es hacer Extremadura lo suficientemente atractiva en sus condiciones laborales, para evitar la fuga de talentos", recogió ayer Vox.

"Es evidente que el sector sanitario y médico en concreto se encuentran en precario en Extremadura y es necesario revertir esa situación para que esta comunidad cambie, y pase de ser una cuna de fuga de talentos a una región que recibe médicos y sanitarios de cualquier parta de España y del Mundo", dijo Álvaro Sánchez-Ocaña.