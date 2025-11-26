«Ser alcalde no es solo estar físicamente, es estar disponible, escuchar y resolver»

Valencia de Mombuey es un municipio pequeño, pero con una gran vida comunitaria. ¿Cómo se fomenta la implicación de los vecinos en la gestión municipal y en las decisiones que afectan al día a día del pueblo?

Como alcalde, siempre he intentado estar a pie de calle, hablar con mis vecinos y atender los problemas de primera mano. Antes podía hacerlo todos los días, pero ahora, por las responsabilidades que tengo dentro del gobierno y del partido, no siempre puedo estar físicamente en el Ayuntamiento tanto como me gustaría.

Aun así, eso no significa que esté lejos del pueblo. Estoy completamente implicado y pendiente de lo que ocurre en Valencia del Mombuey, y hago todo lo posible para que todo funcione como si yo mismo estuviera allí cada mañana.

La clave es el equipo. Tengo un grupo de personas en el ayuntamiento que están a pie de cañón, que conocen cada necesidad y me lo trasladan al instante. Gracias a ellos y al trabajo conjunto, podemos dar respuesta rápida y eficaz a lo que el pueblo necesita.

Ser alcalde no es solo estar físicamente, es estar disponible, escuchar, resolver y seguir siempre al lado de mi gente. Ese compromiso lo mantengo intacto.

En los pueblos rurales, mantener unos servicios públicos de calidad suele ser un reto. ¿Cuáles son las principales necesidades que detecta en este sentido y cómo está trabajando el Ayuntamiento para cubrirlas?

Uno de mis mayores empeños como alcalde es que en Valencia del Mombuey tengamos unos servicios públicos dignos, que estén a la altura de lo que se merece nuestra gente. Vivir en un pueblo pequeño no debe significar renunciar a nada.

Estamos trabajando en mejorar caminos, abastecimiento de agua, limpieza, apoyo a mayores y familias, y también en reforzar el consultorio, que es esencial para todos. Hay cosas que son del día a día y que a veces no se ven, pero son las que hacen que la vida funcione.

Yo lucho cada día para que a Valencia no le falte nada. Ese es mi sueño como alcalde: que nuestros vecinos vivan tranquilos, con servicios de calidad, y que no tengan que irse fuera para encontrar lo que aquí podemos y debemos ofrecer.

Los pequeños municipios dependen en gran medida de la cooperación con la Diputación y la Junta. ¿Cómo valora esa relación y qué tipo de apoyo considera más necesario para el futuro de Valencia de Mombuey?

La colaboración con la Junta y la Diputación es muy importante, porque los pueblos pequeños como el nuestro necesitan apoyo para seguir avanzando. Yo tengo claro que cada vez que tengo una oportunidad, recuerdo las necesidades de Valencia del Mombuey y peleo para que nos tengan en cuenta. A veces hay trámites largos o proyectos que llevan tiempo, pero insisto una y otra vez porque mi responsabilidad es traer recursos, inversiones y mejoras.

Siempre digo lo mismo: mi objetivo es que nuestro pueblo no se quede atrás en nada. Que cuando haya una ayuda, un plan o una inversión, nosotros estemos en la lista. Y te aseguro que no dejo de insistir hasta conseguirlo.

La despoblación sigue siendo una preocupación en muchas zonas rurales. ¿Qué iniciativas está impulsando el Ayuntamiento para fijar población y hacer de Valencia del Mombuey un lugar atractivo para vivir y emprender?

La despoblación es uno de los mayores retos que tenemos, pero yo creo firmemente que Valencia del Mombuey tiene motivos de sobra para que la gente quiera vivir aquí.

Estamos trabajando en mejorar la calidad de vida, en apoyar a las familias, en facilitar el acceso a viviendas para quienes quieren quedarse o volver, y en dar vida al municipio con actividades culturales, deportivas y sociales que hacen que el pueblo se mueva.

Yo sueño con un pueblo donde nadie dude ni un segundo de que este es el mejor lugar para vivir, donde seguir nuestras raíces, formar una familia y disfrutar del entorno. Y también quiero que quienes nos visitan se enamoren de nosotros, de nuestra forma de ser, de nuestra tranquilidad y de la alegría con la que aquí se vive.

¿Qué oportunidades ve para potenciar la actividad económica en el municipio? ¿Se están dando pasos para atraer pequeñas empresas o proyectos agroindustriales que generen empleo local?

Valencia del Mombuey tiene mucho potencial: nuestro campo, nuestra ganadería, nuestros productos, nuestro entorno natural… Todo eso es riqueza que debemos cuidar y aprovechar.

Estamos dando facilidades a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas, porque cada proyecto que se instala aquí es un paso adelante para el pueblo. Y estoy trabajando para atraer iniciativas agroindustriales, de turismo rural y de transformación local, que generen empleo y que mantengan la economía viva.

Quiero que nuestros jóvenes tengan oportunidades aquí, que no tengan que irse por obligación. Mi lucha es que puedan elegir quedarse porque aquí hay futuro y trabajo.

En un entorno rural, la formación adaptada al territorio es clave. ¿Está el ayuntamiento trabajando con otras administraciones o entidades para ofrecer programas formativos que respondan a las necesidades laborales de la zona?

La formación es clave para que haya empleo y oportunidades, sobre todo en un entorno rural. Estamos trabajando con varias administraciones para traer cursos útiles, prácticos y adaptados a lo que realmente necesita la gente de nuestro pueblo.

Formación en el sector primario, nuevas tecnologías aplicadas al campo, cuidados a mayores, atención sociosanitaria, turismo… Todo aquello que pueda abrir puertas y ayudar a que nuestros vecinos encuentren trabajo sin tener que desplazarse. Mi objetivo es claro: que quien quiera formarse pueda hacerlo aquí, y que esa formación sirva para generar oportunidades dentro del propio municipio. El futuro de nuestros pueblos pasa por prepararnos y por no renunciar a nada.