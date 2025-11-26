La autenticidad de lo local, reclamo para el viajero

Cuatro nuevas fiestas de interés turístico

Este año se han incorporado cuatro nuevas celebraciones al catálogo de Fiestas de Interés Turístico de Extremadura, ampliando una oferta que cada vez refleja mejor la diversidad del territorio. Cada declaración reconoce el esfuerzo de un municipio por proteger su patrimonio inmaterial, su gastronomía, sus ritos y su manera singular de relacionarse con el entorno.

La Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, que convierte el otoño y el castañar en recurso turístico, con rutas por el bosque, actividades culturales y promoción del producto local. La Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar, que aprovecha la espectacular floración de los almendros para organizar rutas, jornadas al aire libre y mercado de artesanía en torno al paisaje en flor. La Fiesta Gastronómica Las Coles con Buche de Arroyo de la Luz, que reivindica la cocina popular ligada a la matanza y a la tradición culinaria como seña de identidad y atractivo gastronómico. Y la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que reúne a productores de toda la comarca y de la región para mostrar y dinamizar la economía local a través del producto de kilómetro cero.

Semana Santa de Plasencia, Fiesta de Interés Turístico Internacional. / JUNTA DE EXTREMADURA

Semana Santa: tradición y proyección turística

Detrás de estas nuevas incorporaciones, hay meses de trabajo de ayuntamientos, asociaciones y vecinos. Las fiestas generan ocupación hotelera, dinamizan la hostelería y el comercio local y, al mismo tiempo, refuerzan la autoestima de los pueblos. Para el viajero, se convierten en una puerta de entrada a la Extremadura más genuina.

A esto se suman hitos recientes de gran calado para la proyección exterior de la región, como la Semana Santa de Plasencia, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y la Semana Santa de Badajoz, que ha obtenido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Ambas celebraciones, apoyadas por sus ayuntamientos y cofradías, sitúan a las ciudades extremeñas en el mapa del turismo religioso y cultural y refuerzan el papel del municipalismo en la conservación y promoción de nuestro patrimonio inmaterial.

Hervás. / Javier Flores Bernal

Los pueblos más bonitos de Extremadura

Extremadura puede presumir de contar con varios municipios incluidos en las listas de ‘pueblos más bonitos de España’ y en numerosos rankings especializados. Localidades como Trujillo, Guadalupe, Hervás, Jerez de los Caballeros, Robledillo de Gata, Garganta la Olla o Valverde de la Vera, entre otros, aparecen de forma recurrente en guías y reportajes que destacan su patrimonio histórico, su arquitectura tradicional y el encanto de sus cascos urbanos.

Son pueblos que han sabido conservar su trazado urbano, sus plazas, sus iglesias y fortalezas, su manera de vivir en comunidad. Para el visitante, representan esa mezcla de belleza, historia y vida cotidiana que convierte una escapada en una experiencia única. Para la región, son embajadores de un modo de entender el turismo desde lo local.

Trujillo. / JUNTA DE EXTREMADURA

Jerez de los Caballeros, capital rural

El reconocimiento de Jerez de los Caballeros como Capital de Escapada Rural 2025 sitúa a Extremadura en el mapa del turismo rural nacional y ejemplifica el éxito de este modelo basado en el municipalismo. La localidad pacense se ha alzado con este título tras un proceso de votación popular que premia a los municipios que apuestan decididamente por el desarrollo del turismo rural, convirtiéndose en el primer municipio extremeño en lograrlo.

Su casco histórico, su patrimonio templario, sus festividades y su entorno natural en plena dehesa muestran aquello que hoy buscan muchos viajeros: autenticidad, historia y contacto directo con el territorio. El galardón de Escapada Rural resalta ese trabajo silencioso de los ayuntamientos y del tejido social local para cuidar y proyectar sus recursos.

Llerena / JUNTA DE EXTREMADURA

Un turismo que pone el foco en lo local

La estrategia de Extremadura pasa por reforzar ese valor: apoyar a los consistorios, cuidar las fiestas que hacen únicos a los pueblos, consolidar las playas de interior como espacios seguros y de calidad, y acompañar a municipios que, como Jerez de los Caballeros o los denominados «pueblos más bonitos», ya son referentes en las guías de viaje.

En Extremadura, el viaje empieza en lo local. Son los pueblos, con su carácter, sus fiestas, sus paisajes y su forma de vida, los que se han convertido en el gran reclamo para el viajero. Y esa autenticidad, bien cuidada y acompañada desde las instituciones, es hoy un motor de futuro para la región.