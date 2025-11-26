Foro Municipalismo
La autenticidad de lo local, reclamo para el viajero
La gran apuesta turística de Extremadura se construye desde sus pueblos, sus fiestas, sus paisajes y sus formas de vida. En un momento en que el viajero busca destinos auténticos, tranquilos y con identidad propia, la región convierte el municipalismo en su mejor carta de presentación: ayuntamientos que cuidan sus tradiciones, que ponen en valor su patrimonio y que hacen del turismo una herramienta para fijar población e impulsar el desarrollo local
Cuatro nuevas fiestas de interés turístico
Este año se han incorporado cuatro nuevas celebraciones al catálogo de Fiestas de Interés Turístico de Extremadura, ampliando una oferta que cada vez refleja mejor la diversidad del territorio. Cada declaración reconoce el esfuerzo de un municipio por proteger su patrimonio inmaterial, su gastronomía, sus ritos y su manera singular de relacionarse con el entorno.
La Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, que convierte el otoño y el castañar en recurso turístico, con rutas por el bosque, actividades culturales y promoción del producto local. La Fiesta del Almendro en Flor de Garrovillas de Alconétar, que aprovecha la espectacular floración de los almendros para organizar rutas, jornadas al aire libre y mercado de artesanía en torno al paisaje en flor. La Fiesta Gastronómica Las Coles con Buche de Arroyo de la Luz, que reivindica la cocina popular ligada a la matanza y a la tradición culinaria como seña de identidad y atractivo gastronómico. Y la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que reúne a productores de toda la comarca y de la región para mostrar y dinamizar la economía local a través del producto de kilómetro cero.
Semana Santa: tradición y proyección turística
Detrás de estas nuevas incorporaciones, hay meses de trabajo de ayuntamientos, asociaciones y vecinos. Las fiestas generan ocupación hotelera, dinamizan la hostelería y el comercio local y, al mismo tiempo, refuerzan la autoestima de los pueblos. Para el viajero, se convierten en una puerta de entrada a la Extremadura más genuina.
A esto se suman hitos recientes de gran calado para la proyección exterior de la región, como la Semana Santa de Plasencia, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y la Semana Santa de Badajoz, que ha obtenido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Ambas celebraciones, apoyadas por sus ayuntamientos y cofradías, sitúan a las ciudades extremeñas en el mapa del turismo religioso y cultural y refuerzan el papel del municipalismo en la conservación y promoción de nuestro patrimonio inmaterial.
Los pueblos más bonitos de Extremadura
Extremadura puede presumir de contar con varios municipios incluidos en las listas de ‘pueblos más bonitos de España’ y en numerosos rankings especializados. Localidades como Trujillo, Guadalupe, Hervás, Jerez de los Caballeros, Robledillo de Gata, Garganta la Olla o Valverde de la Vera, entre otros, aparecen de forma recurrente en guías y reportajes que destacan su patrimonio histórico, su arquitectura tradicional y el encanto de sus cascos urbanos.
Son pueblos que han sabido conservar su trazado urbano, sus plazas, sus iglesias y fortalezas, su manera de vivir en comunidad. Para el visitante, representan esa mezcla de belleza, historia y vida cotidiana que convierte una escapada en una experiencia única. Para la región, son embajadores de un modo de entender el turismo desde lo local.
Jerez de los Caballeros, capital rural
El reconocimiento de Jerez de los Caballeros como Capital de Escapada Rural 2025 sitúa a Extremadura en el mapa del turismo rural nacional y ejemplifica el éxito de este modelo basado en el municipalismo. La localidad pacense se ha alzado con este título tras un proceso de votación popular que premia a los municipios que apuestan decididamente por el desarrollo del turismo rural, convirtiéndose en el primer municipio extremeño en lograrlo.
Su casco histórico, su patrimonio templario, sus festividades y su entorno natural en plena dehesa muestran aquello que hoy buscan muchos viajeros: autenticidad, historia y contacto directo con el territorio. El galardón de Escapada Rural resalta ese trabajo silencioso de los ayuntamientos y del tejido social local para cuidar y proyectar sus recursos.
Un turismo que pone el foco en lo local
La estrategia de Extremadura pasa por reforzar ese valor: apoyar a los consistorios, cuidar las fiestas que hacen únicos a los pueblos, consolidar las playas de interior como espacios seguros y de calidad, y acompañar a municipios que, como Jerez de los Caballeros o los denominados «pueblos más bonitos», ya son referentes en las guías de viaje.
En Extremadura, el viaje empieza en lo local. Son los pueblos, con su carácter, sus fiestas, sus paisajes y su forma de vida, los que se han convertido en el gran reclamo para el viajero. Y esa autenticidad, bien cuidada y acompañada desde las instituciones, es hoy un motor de futuro para la región.
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos