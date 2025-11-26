El chef Luis Miguel Reguero Borrella, de Casa Claudio, mejor plato de cordero extremeño: un bombón

El cocinero Luis Miguel Reguero Borrella, del restaurante Casa Claudio, ha sido distinguido con el Premio Espiga CORDEREX 2025 gracias a su creación "Bombón de cordero", una propuesta que el jurado ha valorado por su técnica impecable, su intensidad de sabor y su apuesta por una cocina sostenible que pone en primer plano la tradición extremeña.

El certamen, organizado por Caja Rural de Extremadura y la Indicación Geográfica Protegida CORDEREX, celebró su fase final este lunes en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX), en Mérida, en el marco de la feria agroalimentaria Espiga 2025.

Un jurado profesional evaluó las seis propuestas finalistas con un sistema de hasta 100 puntos, valorando criterios como la pieza utilizada del cordero, el sabor, la presentación, la sostenibilidad del emplatado y el uso de otras marcas de calidad de Extremadura. En esta edición se ha puesto especial atención en el aprovechamiento del producto y en la innovación sin perder la raíz tradicional.

Criterios de valoración

El gusto ha supuesto el 40 % de la puntuación total, seguido de la presentación, con un 20 %. El jurado ha valorado especialmente el uso de piezas menos habituales —como el cuello, el pecho o la falda— que aportan mayor complejidad técnica.

Otros aspectos evaluados han sido la limpieza del puesto de trabajo, la descripción técnica de la receta, el empleo de ingredientes de temporada y la integración de marcas extremeñas.

El certamen ha reunido un alto nivel de participación y creatividad culinaria.

Los seis finalistas

● Luis Miguel Reguero Borrella (Casa Claudio) – Bombón de Cordero

● Wilhelm Alexeiev Ardila Lesmes (Restaurante Vaova Gastro) – Lingote de cordero con jus de tomate cherry y puré de boniato con mezcla de pimientas

● Sergio Ramos Romo (Restaurante La Milanesa) – Cuello de cordero con chutney de higos de Almoharín, emulsión de queso Acehúche Yaove, tierra de miga extremeña y crujiente de estragón

● David Prada López (Restaurante Pacífico) – Placeres de La Serena: brioche tostado con cordero meloso, alioli de miel y yema teriyaki

● Antonio Raúl Gómez (Restaurante Avío) – Maki de cordero en Campos de La Serena

● Miguel Jesús Várez (Catering El Templo de los Arroces) – Guiso de cuello y pecho de cordero con alcachofas y castañas

Premios y reconocimiento

El chef ganador ha recibido un premio en metálico de 1.000 euros, junto a una aportación de producto certificado por CORDEREX valorada en 500 euros, además de un trofeo conmemorativo y un diploma acreditativo.

El resto de participantes también han sido reconocidos con un diploma de participación.

Un año más, el Premio Espiga CORDEREX reafirma su objetivo: promover la excelencia gastronómica en torno al cordero certificado de Extremadura, impulsar el talento culinario local y poner en valor piezas menos utilizadas mediante recetas innovadoras, sostenibles y con sello de identidad regional.