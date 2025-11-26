La digitalización en la Administración debe ser de "tú a tú" con el ciudadano, según Juan Carlos Preciado

La segunda mesa ha profundizado en el papel de la innovación y la digitalización en la transformación municipal. Contó con la participación de Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital de la Junta de Extremadura; Celina Pérez, directora general de Empresa de la Junta de Extremadura; y Luis González Estrada, CEO de IDIC Ibergroup.

Este panel de expertos abordó la adaptación tecnológica en los municipios, el impacto de la digitalización en la gestión pública y las oportunidades de desarrollo empresarial.

Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital de la Junta de Extremadura explicó el papel de la Administración en la digitalización de los municipios empresas y ciudadanos. En definitiva, normalización y simplificación procedimientos para ser proactivos y más ágiles.

“La transformación digital se convierte en un problema cuando se digitaliza sin cambiar de mentalidad. Si no hay una transformación mental cualquier otra puede ser percibida de forma traumática. No podemos quedarnos en el romanticismo de que las cosas se han hecho siempre así. Una de las cuestiones básicas es el rediseño de la relación de la Administración con el ciudadano. Tiene que ser de tú a tú. Por eso hay que simplificarles la vida y ofrecer mejores servicios. Tenemos que hablarles de las ventajas de utilizar la tecnología”, señaló.

Desde el punto de vista de la relación de ciudadanos y empresas Preciado explicó la necesidad de hablar un lenguaje natural es cualquier trámite que realice el ciudadano. “Tenemos una administración que exige a los ciudadanos una comprensión de su estructura y eso no puede ser”, concluyó.

Celina Pérez, directora general de Empresa de la Junta de Extremadura se centró en cómo fomentar el emprendimiento, la fijación de población y el regreso de jóvenes a emprender en la región. Así como medidas para apoyar proyectos empresariales que se financien con el formato de crowfounding).

“Desde la Administración se hace de todo. Extremadura es el mejor lugar para emprender y estoy convencida de ello. Tenemos programas de emprendimiento y apoyo, ayudas al autoempleo, a la contratación, a la financiación. Crear una empresa siempre tiene sus riesgos, pero estamos apoyándolas en su consolidación y crecimiento. Los autónomos son la cantera del tejido empresarial, muy importantes en las poblaciones pequeñas. Tenemos muchas empresas que parten sin una formación de base para su crecimiento. Por eso incentivamos inversiones en las empresas así como en las industrias 4.0. Tenemos que acelerar esas inversiones y no nos podemos olvidar de las empresas que están en situación complicada para darles un relevo. Es difícil incentivarlo y encontrarlo en poblaciones pequeñas. Por eso pusimos en marcha la estrategia territorio-empresa de los Puntos de Acompañamiento Empresarial. En este sentido, se han hecho cientos de jornadas informativas donde se explican a los empresarios las ayudas. Ahora se visita a las empresas y se llega a toda la región”, afirmó Celina.

Luis Miguel Núñez Romero, alcalde de Jaraíz de la Vera, se centró en el modelo de las comunidades energéticas que se ha implementado en su municipio. “Este es un modelo real de comunidades energéticas al servicio de la ciudadanía. Jaraíz tiene 7.000 habitantes y su visión estratégica y política propia. Creemos que la digitalización es necesaria y por eso montamos en los edificios municipales siete paneles fotovoltaicos para consumir energías renovables e iniciamos un expediente en 2023. Hace 3 meses que ha comenzado a operar la comunidad energética municipal. Todos los vecinos pueden apuntarse de forma online y presencial. Nos ha permitido un ahorro del 40 por ciento. Quisimos que las entidades bancarias no entraran en el proyecto. Ahora cualquier vecino cuando se apunta pregunta qué tiene que invertir: es cero. Aunque no tenga una placa solar, en un radio de dos kilómetros, cualquiera se puede conectar. Este ejemplo lo ponemos a disposición de todos los municipios. En un futuro Jaraíz de la Vera será una Smart City”, afirmó con rotundidad.

Javier González Estrada, CEO de IDIC Ibergroup, abordó la experiencia de digitalización de esta empresa de Los Santos de Maimona. Han pasado de trabajar de forma individual a colaborativa, compartiendo archivos, lo que les permite llevar sus servicios a muchos lugares.

“Comparto muchas reflexiones e inquietudes con el director general. La digitalización es un vector dentro de la empresa. Reducir la brecha digital hace que pueda competir con empresas de las capitales. Podemos ofertar puestos de trabajos desde el entorno rural. Eso favorece la venida de personas de otras comunidades y podemos ser competitivos en otras regiones. Por ejemplo, tenemos un proyecto de polígono industrial en la isla del Hierro. El topógrafo pondrá las fotos en la nube y podrá analizar en tiempo real las imágenes y tomar decisiones colaborativas”, explicó.