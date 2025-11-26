Orden publicada en el DOE
Estos son los 43 centros extremeños que integrarán las redes para el desarrollo sostenible
El proyecto en el que se concretan estas actuaciones tendrá una vigencia de tres años
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria para la incorporación de 43 centros educativos no universitarios a las Redes de Innovación y Educación para el Desarrollo Sostenible. Estos se distribuirán en cinco redes: 19 en la de centros promotores de la actividad físico-deportiva y salud; seis para coeducación e igualdad; uno en escuelas emprendedoras; 12 en educación emocional y salud mental; y cinco en promotores de la sostenibilidad.
Estos centros, con el apoyo de los agentes sociales y educativos de su comunidad, desarrollarán un programa de actuaciones de carácter innovador, abiertas a la comunidad en su conjunto y relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Proyecto de Redes, en el que se concretan estas actuaciones, tendrá una vigencia de tres años. Además, aquellos centros que alcancen con excelencia los objetivos planteados recibirán un distintivo especial por parte de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del programa.
Según lo recogido en la orden, estas redes nacen conla finalidad de "mejorar la calidad de la enseñanza, contribuyendo a la educación integral del alumnado, mediante la adquisición de competencias clave". Asimismo, promueven la participación activa de la comunidad educativa al completo e implican a distintas administraciones regionales. Por úlitimo, posibilitan la colaboración y profesionalización docente.
Modalidad general
- IES Valle del Jerte – Navaconcejo/Cabezuela
- CEIP Luis Chamizo – Pinofranqueado
- CRA El Olivar – Torrecilla de los Ángeles
- CEIP Leandro Alejano – Cilleros
- IES Santa Eulalia – Mérida
- IES Parque de Monfragüe – Plasencia
- IES Zurbarán – Badajoz
- IESO Las Villuercas – Guadalupe
- CEIP Fernández y Marín – Talarrubias
- CEIP Ntra. Sra. de la Antigua – Mérida
- CEIP Antonio Hernández Gil – Puebla de Alcocer
- CEIP Nueva Extremadura – Guijo de Galisteo
- CEIP Ntra. Sra. de la O – Navas del Madroño
- CEIP Federico García Lorca – Mérida
- IES José Manzano – Don Benito
- IES El Brocense – Cáceres
- IES Gregorio Marañón – Caminomorisco
- CEIP Zurbarán – Don Benito
- IES Virgen de Soterraño – Barcarrota
Coeducación e igualdad
- IES Santa Lucía del Trampal – Alcuéscar
- IES Santiago Apóstol – Almendralejo
- IES Castelar – Badajoz
- IES Al-Qázeres – Cáceres
- IES Sierra de Montánchez – Montánchez
- CEPA El Pilar – Villafranca de los Barros
Escuelas emprendedoras
- IES Maestro Gonzalo Korreas – Jaraíz de la Vera
Educación emocional y salud mental
- EOEP Trastornos Graves de Conducta – Cáceres
- SECC IES Gabriel y Galán – Serradilla
- IES Javier García Téllez – Cáceres
- IES Gonzalo Torrente Ballester – Miajadas
- CEIP Francisco Valdés – Don Benito
- IES Gabriel y Galán – Plasencia
- CEIP Ntra. Sra. Piedraescrita – Campanario
- IES Luis Chamizo – Don Benito
- EOEP Equipo General – Plasencia
- CEIP Juan Güell – Talayuela
- CEIP Zurbarán – Don Benito
- IES José Manzano – Don Benito
Promotores de la sostenibilidad
- IES Zurbarán – Badajoz
- IES Al-Qázeres – Cáceres
- IES Gregorio Marañón – Caminomorisco
- CEIP Rodrigo Dávila Martín – Castañar de Ibor
- CEIP María de los Ángeles Ballesteros – Vegaviana
