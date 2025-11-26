«No esperamos sentados a que los recursos o proyectos lleguen al despacho»

Fuente del Maestre es un municipio con mucha vida local. ¿Qué cree que define el espíritu de su ayuntamiento y qué retos están marcando la agenda diaria del equipo de gobierno?

Tenemos un espíritu empático con nuestros vecinos y especialmente con aquellos que peor lo están pasando. Solemos escuchar a los vecinos y sabemos rectificar cuando creemos que hemos errado. En definitiva, estar siempre al servicio de nuestros administrados y no al revés. La agenda diaria marca la atención a los vecinos, planificar las tareas con los distintos trabajadores y miembros del equipo de gobierno, atender las necesidades administrativas que van surgiendo y, sobre todo, una búsqueda incansable, ante otras administraciones o empresas, de recursos necesarios para nuestra localidad. Llamar a todas las puertas disponibles y no esperar sentado en el despacho a que las administraciones o empresas vengan a entregarnos los recursos o proyectos.

En tiempos en los que los recursos son limitados, ¿cómo se las ingenia un alcalde para mantener la calidad de los servicios públicos y atender las necesidades de todos los vecinos?

Lo primero que hacemos es optimizar nuestros recursos y, para ello, separamos lo necesario de lo accesorio. Y una vez que tenemos claro el proyecto o detectadas las necesidades, priorizamos éstos y acometemos, en primer lugar, los más urgentes y necesarios para el conjunto mayoritario de vecinos.

La cercanía es una de las señas de identidad del municipalismo. ¿Cómo logra mantener ese contacto directo con la ciudadanía y escuchar de primera mano sus preocupaciones?

Ejerciendo el cargo con humildad y teniendo siempre presente que mi sueldo sale de los impuestos que pagan los vecinos. Por lo tanto, el alcalde, y cualquier concejal, tenemos que estar a su servicio. Además, antes de presentarnos a las elecciones debemos ser conscientes de que nuestro trabajo tiene una duración de 24 horas diarias los 365 días del año.

Cada vez se habla más de sostenibilidad y desarrollo local. ¿Qué proyectos o iniciativas están ayudando a Fuente del Maestre a crecer de forma equilibrada y respetuosa con el entorno?

Adecuar la cartera de servicios prestados desde el ayuntamiento al número de habitantes que tenemos y a los recursos con los que contamos. Somos defensores de nuestro patrimonio histórico y medioambiental, pero sin caer en el fanatismo.

La colaboración entre administraciones es clave para los pueblos. ¿Cómo valora el apoyo que recibe el municipio por parte de la Diputación y la Junta?

Mi valoración es positiva. La relación de este Ayuntamiento con el resto de instituciones y administraciones es cordial y leal, y eso ha hecho posible que hasta ahora hayamos recibido el apoyo de ambas instituciones a la hora de poner en marcha los proyectos de nuestra ciudad.

Uno de los grandes desafíos del mundo rural es fijar población. ¿Qué se está haciendo desde Fuente del Maestre para que los jóvenes se queden y para atraer nuevas oportunidades al municipio?

Por una parte, estamos mejorando los servicios que prestamos, ampliándolos y modernizándolos para que los fontaneses no nos sintamos ciudadanos de segunda.

Por otra parte, impulsando políticas de creación de empleo, no solo municipal. Impulsamos el empleo privado y, para ello, al final de esta legislatura habremos ampliado nuestro actual polígono industrial. Además, este grupo de gobierno siempre apoya y facilita la puesta en marcha de todos los proyectos empresariales que se quieren instalar en nuestra ciudad. En muchos casos acompañamos a los emprendedores a otras administraciones donde puedan conseguir recursos económicos suficientes para llevar a buen puerto sus iniciativas.n