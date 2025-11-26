La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 15.000 euros a los colectivos que apoyen la cultura taurina

La Junta de Extremadura concederá hasta 15.000 euros en ayudas a los colectivos y entidades que apoyen y fomenten la tauromaquia. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el decreto con la nueva regulación de estas subvenciones y la primera convocatoria, que contará con un presupuesto de 300.000 euros. Según explicó la consejera portavoz, Elena Manzano, como novedad se podrán beneficiar las jornadas gastronómicas con carne de lidia, las acciones que realicen las ganaderías para la conservación del medio ambiente y la realización de estudios científicos sobre el toro.

Esta norma viene a sustituir al decreto aprobado en 2024, cuya aplicación evidenció la necesidad de dotar al procedimiento de concesión de un marco normativo "más completo, claro, actualizado y adaptado a la realidad" del sector taurino en Extremadura, garantizando una gestión más eficiente y transparente, argumenta el Ejecutivo autonómico.

Nuevos beneficiarios

Así, se han incorporado nuevas tipologías de proyectos subvencionables que reflejan la evolución del sector taurino y su vinculación con otros ámbitos culturales, sociales, medioambientales y científicos. Las ayudas cubren todos los proyectos que "pongan en valor el mundo del toro": desde visitas didácticas a ganaderías de lidia a actividades formativas con reses, conferencias, exposiciones, publicaciones de libros y celebración de ferias.

Los beneficiarios de estas ayudas serán las entidades que estén constituidas como federaciones, asociaciones, fundaciones, peñas, confederaciones u otras de carácter análogo, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y relacionadas con la cultura taurina. También podrán optar los municipios, entidades locales menores, mancomunidades y diputaciones provinciales.

R. V.

Becerradas, ferias y conferencias

Las acciones subvencionables estarán glosadas en un único proyecto, que a su vez podrá incluir una o varias actividades como visitas didácticas a ganaderías de reses de lidia en la región; organización y desarrollo de clases magistrales y prácticas con reses y becerradas, tentaderos y bolsines, ha detallado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Asimismo, podrán incluirse jornadas de naturaleza no docente, conferencias, coloquios, mesas redondas, exposiciones; libros y/o documentales de elaboración propia; difusión de ferias monográficas culturales taurinas y espectáculos taurinos; jornadas gastronómicas relacionadas con la carne de lidia; actos o actividades que promuevan el papel de la ganadería en el mantenimiento de ecosistemas y profundicen en el aspecto científico del toro de lidia.