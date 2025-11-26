Subvención educativa
Extremadura impulsa el talento joven con una subvención de 3 millones de euros para su programa de becas universitarias
La región refuerza su apuesta por la empleabilidad juvenil con este impulso económico que conecta universidades y empresas
El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este martes la concesión de una subvención directa a la Universidad de Extremadura (UEx) por parte de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Esta ayuda financiará 370 prácticas en empresas dentro del Programa de Becas para la Retención del Talento. El proyecto cuenta con una dotación de 3.099.997 euros y está cofinanciado en un 85 % por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).
La iniciativa busca mejorar la inserción laboral de jóvenes con titulación universitaria, favorecer su incorporación al tejido productivo regional y promover que el talento formado en la comunidad permanezca o regrese a Extremadura. El desarrollo del programa se realizará mediante seis convocatorias entre 2025 y 2028, comenzando la primera de ellas este próximo mes de diciembre con 61 plazas.
Esta actuación se alinea con las políticas de Garantía Juvenil de la Unión Europea y con los objetivos del Programa Extremadura FSE+ 2021-2027. Su propósito es ofrecer a menores de 30 años prácticas formativas remuneradas de seis meses en empresas y entidades extremeñas, combinadas con una formación específica en competencias emprendedoras (EntreComp) impartida por la Dirección General de Universidad.
Durante estos tres años la UEx lanzará seis convocatorias que permitirán crear una bolsa de aspirantes por áreas de conocimiento, así como una selección de empresas de acogida inscritas en su plataforma de prácticas.
Las compañías participantes elegirán a los beneficiarios atendiendo a criterios objetivos de mérito, priorizando la permanencia del talento formado en la Universidad de Extremadura.
El programa persigue que, una vez finalizado el periodo de prácticas, al menos el 70 % de los 370 jóvenes participantes logre acceder a un empleo, siguiendo los indicadores del FSE+ y tomando como referencia experiencias previas como el Programa de Internacionalización y Retorno del Talento.
Cada beca tendrá una cuantía superior a 1.200 euros mensuales durante seis meses, que cubrirá tanto la remuneración como la cotización a la Seguridad Social. La subvención contempla también los gastos de gestión y los costes indirectos del programa.
