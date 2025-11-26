Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

Extremadura refuerza la Atención Primaria con 19 fisioterapeutas para combatir el dolor crónico

La Mesa Sectorial de Sanidad ratifica la oferta de empleo público de 2025 en la sanidad extremeña: 1.072 plazas, de las que 811 corresponden a personal sanitario y 261, a personal de gestión y servicios

Responsables del SES y sindicales reunidos esta mañana en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Responsables del SES y sindicales reunidos esta mañana en la Mesa Sectorial de Sanidad. / JUNTAEX

Guadalupe Moral

Cáceres

La Atención Primaria se refuerza para luchar contra el dolor crónico que sufren los pacientes extremeños. Responsables del Servicio Extremeño de Salud (SES) han informado esta mañana a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, reunida esta mañana, de la implantación de 19 plazas de fisioterapeuta en el ámbito de la Atención Primaria. Estos nuevos puestos se enmarcan dentro de un programa de lucha contra el dolor crónico y supone un incremento del 20% en el número de plazas de esta categoría en el conjunto de los centros de salud de la comunidad extremeña.

Según ha explicado a los medios tras la reunión la directora general de Asistencia Sanitaria del SES, Gemma Montero, "el dolor crónico constituye uno de los principales retos que tenemos en nuestro sistema sanitario y la fisioterapia es una pieza clave, fundamental, para mejorarlo".

Ha señalado que las unidades de afrontamiento activo contra el dolor crónico ofrecen "unos resultados importantes, significativos", en la vida de las personas que padecen estas patologías. "No solo reducen el dolor, sino que también supone una importante mejoría de la calidad de vida y además aumentan su autonomía", ha destacado.

Más de mil plazas que podrán salir a oposición en un máximo de tres años

Además de estas nuevas plazas, en la mesa sectorial se ha aprobado la Oferta Pública de Empleo de 2025 en el ámbito sanitario de la Junta de Extremadura, que cuenta con un total de 1.072 plazas (993 corresponden al turno libre y discapacidad y 79 a promoción interna), como se acordó en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 18 de noviembre.

Del total de la oferta, que podrá sacarse a oposición en un plazo máximo de tres años, 811 plazas son de personal sanitario: 209 corresponden a licenciados especialistas de Ciencias de la Salud, 16 a licenciados sanitarios, 72 a diplomados especialistas de Ciencias de la Salud, 253 a diplomados sanitarios. 64 a técnicos superiores; y 197 a técnicos.

Las plazas restantes, 261, son para personal de gestión y servicios del SES: cuatro corresponden a licenciados, 34 a diplomados, 10 a técnicos superiores, 109 a técnicos y 104 a otro personal.

