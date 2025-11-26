Gallardo promete respaldar las propuestas del sector cooperativo agroalimentario extremeño

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado este miércoles su compromiso con el sector cooperativo agroalimentario extremeño, ya que es un "pilar estratégico" del campo extremeño. Así se ha pronunciado en la reunión de trabajo que ha mantenido en Mérida con Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, en el marco de la campaña por las elecciones del 21 de diciembre, y en la que han participado el presidente de la entidad, Ángel Pacheco, y su directora, Carmen Moreno, con quienes han abordado los principales retos y necesidades del sector.

En este encuentro, el secretario general del PSOE extremeño ha destacado que "las cooperativas son un pilar estratégico de nuestro campo, generan empleo, fijan población en el medio rural y garantizan un modelo de desarrollo justo y sostenible", por lo que ha señalado que la "prioridad" del PSOE es "escuchar, atender y dar respuesta real a sus necesidades", según ha recogido el PSOE en una nota de prensa.

Reivindicaciones

Durante la reunión, Cooperativas Agroalimentarias ha trasladado al PSOE su tabla de reivindicaciones, que pasan por reequilibrar la cadena agroalimentaria para asegurar precios justos, impulsar el fortalecimiento del cooperativismo, y avanzar en la incorporación de jóvenes y mujeres, y en digitalización e innovación, así como contar con un mayor apoyo en cuestiones críticas como la escasez de agua, la modernización de regadíos o la lucha contra plagas y enfermedades.

Gallardo ha valorado muy positivamente el encuentro y ha señalado que el PSOE incorporará estas preocupaciones y propuestas a su programa de gobierno. "Nuestro compromiso es claro, un campo fuerte, sostenible y con futuro solo será posible si las cooperativas tienen el apoyo que merecen", ha destacado el candidato socialista.

En este sentido, ha avanzado que van "a estar a su lado para dar estabilidad, seguridad y oportunidades al sector agroalimentario extremeño". Así, el PSOE de Extremadura afirma que continuará en los próximos días con su agenda de contactos con organizaciones agrarias, colectivos sociales y agentes económicos con el objetivo de escuchar y construir un proyecto compartido para la región.