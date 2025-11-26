Garriga sobre las elecciones: "O el sentido común de Vox o el bipartidismo de abandono perpetuo"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reafirmado este miércoles de cara a las elecciones extremeñas que se celebrarán el próximo 21 de diciembre que van a trabajar durante estas semanas "convencidos" de que en estos comicios "solo hay dos opciones", entre el "sentido común" de la formación "o el bipartidismo lleno de promesas vacías y de abandono perpetuo".

En declaraciones a los medios en Badajoz recogidas por Europa Press y acompañado del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, así como por miembros de la formación que lidera Santiago Abascal a nivel nacional, Garriga ha señalado que, a pocos días de iniciar la campaña electoral en Extremadura, están "convencidos" de que cuentan con "con los mejores equipos y con los mejores candidatos".

En los últimos años, Vox ha experimentado un crecimiento "exponencial", ante el que están "convencidos de que se va a convertir en un resultado histórico en las próximas semanas", a la par que ha explicado que están en Extremadura para llevar un mensaje "a todos los rincones" y pueblos de la región que quieren trasladar "de primera mano", "de esperanza, de cambio y de alternativa a todas las políticas que han conocido hasta ahora".

Corrupción

"Extremadura ha sufrido lo peor del bipartidismo durante todos estos años, lo peor del bipartidismo en forma de estafa representada por el Partido Popular, por la corrupción del Partido Socialista y por el abandono de ambos", ha criticado. "Una corrupción encarnada por el mismo candidato del Partido Socialista, y una estafa representada de la mejor manera posible en el Partido Popular de la mano de la señora Guardiola", ha recalcado, "y un abandono de ambos que ha provocado, de manera especial en los jóvenes".

A su juicio, los extremeños deben optar por rechazar las políticas de Bruselas que quieren cerrar la central nuclear de Almaraz y que impulsan el Pacto Verde Europeo, por acabar con las largas listas de espera en Sanidad y por el impulso de políticas para el acceso a la vivienda o decantarse por el bipartidismo. Ha afirmado que Vox aspira a ganar las elecciones y a presidir la Junta "y serán los ciudadanos quienes decidan", pero con la certeza de que la formación defenderá tras los comicios lo mismo que defiende hoy y durante la campaña electoral "frente a un PSOE y a un PP que un día dicen una cosa y otro la contraria”.