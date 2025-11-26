«Gestionamos los recursos de forma equitativa, exprimiendo cada euro»

Usted ha pasado del ámbito deportivo al político. ¿Qué le ha aportado su experiencia como atleta a la hora de afrontar la gestión municipal y el contacto directo con los vecinos de Montijo?

Mucho. Yo comparo las legislaturas a los cuatro años que hay entre Juegos Olímpicos. Personalmente, procuro no estar pensando siempre en las elecciones, porque al final el trabajo diario, al igual que en el deporte, es lo que cuenta. Si quieres llegar a todo, cosa que es muy difícil, tiene que ser con la labor del día a día. En el mundo del deporte, si quería conseguir resultados, había que trabajar todos los días. En un ayuntamiento luchamos cada jornada por gestionar los recursos lo mejor posible e intentar repartirlos de la manera más equitativa posible, exprimiendo cada euro, para hacer el mayor número de cosas, pensando siempre en el futuro.

En una localidad del tamaño de Montijo, la relación entre ayuntamiento y ciudadanía es clave. ¿Qué mecanismos o canales está impulsando para que los montijanos participen más activamente en la vida municipal?

Todos los que se pueda. Recientemente, hemos abierto un canal de WhatsApp, que por su fácil manejo se ha extendido a todos los vecinos. Leemos y tenemos en cuenta todos los mensajes. Yo también tengo mucha experiencia en redes sociales, y en ellas siempre respondo a todos los que me escriben. Intento que ningún ciudadano que nos escriba de manera directa se quede sin contestar, que es lo mínimo que se merecen.

La modernización de los servicios públicos es un reto constante para los ayuntamientos. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo del equipo de gobierno en este sentido?

Debemos comprender que la gran mayoría de vecinos son personas mayores y que la gente joven se va. Cuando se hace política la tenemos que hacer para todos y comunicar con mayores y jóvenes por los canales que utilizan.

Montijo es un referente comarcal, pero también un municipio con identidad propia. ¿Cómo se está trabajando desde el Ayuntamiento para reforzar ese sentimiento de pertenencia y dinamizar la vida cultural y social?

Montijo ha sido una localidad grande. Fue cabeza comarcal y referencia en muchos sectores. Eso se perdió. Muchos pueblos pequeños estaban siendo más importantes, acogiendo eventos de mayor calado y gran participación. Nosotros, desde que llegamos a la alcaldía hace dos años, teníamos claro que eso no podía ser. Desde el primer momento, todos los montijanos nos han ayudado muchísimo y así nos lo demuestran volcándose en las actividades que organizamos. Teníamos claro que debíamos sacar a la gente a la calle, porque eso repercute directamente al comercio y a la hostelería. Tenemos por delante unas Navidades muy buenas y vamos a tratar de que los vecinos disfruten al máximo.

Montijo cuenta con una ubicación estratégica y un importante polígono industrial. ¿Qué planes tiene el ayuntamiento para atraer nuevas empresas, impulsar la actividad económica y generar empleo de calidad en la localidad?

Hace tres años una industria potente se fue de Montijo. Ahora tenemos dos empresas fuertes a las que estamos ayudando a crecer. Trabajamos para la creación de suelo industrial y estamos regularizando terrenos que hace décadas que no se tocaban. También preparamos un Plan General, aunque sabemos que es una solución a largo plazo. Sobre todo, nuestro objetivo es darle facilidades a las empresas actuales para que sigan creando empleo, así como a todas las que quieran instalarse aquí.

Uno de los grandes retos para los municipios es ofrecer oportunidades a los jóvenes. ¿Qué iniciativas se están poniendo en marcha para favorecer su formación, retener talento y facilitar su inserción laboral en Montijo?

Cuando administramos ayudas que nos llegan desde las diferentes administraciones tratamos de repartirlas por tramos de edad para que no se nos quede ningún hueco por cubrir. En el último pleno hemos derogado alguna de las tasas respecto al comercio. Los que comienzan su actividad saben que están exentos de algunas de ellas. Todo, por poco que sea, ayuda a que el municipio crezca.