«Hemos logrado que nuestra finca comunal vuelva a ser motor de empleo»

Villanueva del Fresno es un referente en cuanto a dinamismo municipal. ¿Cuáles considera que son las claves para mantener vivo un municipio rural en un contexto de despoblación generalizada?

Lo fundamental es identificar las capacidades que tiene el municipio, qué nos diferencia del de al lado y, sobre todo, qué es lo que le potenciaría su desarrollo. El hecho diferencial de que Villanueva sea un pueblo fronterizo nos hace tener una capacidad de interconexión económica con el país vecino que no la tienen otros pueblos cercanos, como Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros o Alconchel. Eso se traduce en un sector servicios y de hostelería sobredimensionado para el municipio que tenemos. Primero, tenemos que creérnoslo como municipio y, segundo, poner a disposición de aquellos que quieran emprender las herramientas necesarias. ¿Quién iba a decir que Villanueva del Fresno sería la Capital del Gurumelo? En breve seremos también la capital de las plantas aromáticas de Extremadura y, yo diría que casi de España.

Aquí ya mismo se están procesando aceites esenciales muy variados procedentes de nuestra finca comunal, produciendo valor añadido. De hecho, el fijador del famoso perfume Channel Número 5 se produce en Villanueva del Fresno desde hace escasamente un año gracias a la obtención de un aceite esencial de la jara.

El nuevo Museo Micológico es una apuesta singular por la cultura y el turismo de naturaleza. ¿Qué objetivos persigue este proyecto y qué impacto espera que tenga en la economía local y la proyección del municipio?

El gurumelo es esa seña de identidad diferencial que tiene Villanueva del Fresno con respecto a su entorno. Hemos conseguido que esa tradición de esa seta un poco mística tenga un arraigo especial. El Museo del Gurumelo es una muestra permanente de la riqueza micológica local. En definitiva, el museo y el proyecto de Gurumelandia, que es la ciudad infantil del gurumelo, pronto serán una plena realidad gracias al impulso local.

¿Qué medidas está impulsando el ayuntamiento para fomentar el empleo y apoyar a los emprendedores, especialmente en sectores vinculados al campo, la hostelería y el turismo rural?

Nosotros nos diferenciamos de los municipios de alrededor porque hemos sido capaces de desarrollar regadío social. Aquí tenemos una finca comunal cuyo origen fue dar empleo a los repobladores de Villanueva del Fresno. Desde hace algunos años hemos conseguido que nuestra finca comunal vuelva a ser ese motor de generación de empleo primigenio. Tenemos unas 500 hectáreas de regadío que generan más de 60.000 jornales al año, llegando a picos de más de 500 personas trabajando de forma simultánea en esa finca comunal. Es un claro ejemplo de colaboración público-privada. Nosotros adjudicamos tierras a empresas privadas, no en función de euros por hectárea, sino por jornales por hectárea. Buscamos aquellos cultivos que sean socialmente más rentables.

¿Cuáles son actualmente las principales demandas vecinales en materia de infraestructuras y servicios públicos, y cómo está respondiendo el ayuntamiento a ellas?

Fundamentalmente, están relacionadas con la sanidad y el transporte público, como la interconexión Olivenza y con Badajoz capital. También los vecinos piden mejores y más modernas instalaciones deportivas, espacios culturales y, sobre todo, ocio. Hace escasas fechas entregamos unos premios a nivel comarcal, de iniciativas empresariales. Hace unos años estas iniciativas eran básicamente casas rurales. Hoy en día ya se han ampliado al mundo de los servicios, como una oficina veterinaria hasta una clínica de fisioterapia. Eso quiere decir que los ciudadanos están decantándose por servicios de calidad, para no desplazarse a los grandes núcleos urbanos de alrededor.

¿Qué importancia tienen la colaboración con la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y los fondos europeos en el desarrollo de proyectos locales como el Museo Micológico o las mejoras urbanas?

Cada Administración tiene sus competencias, aunque los ayuntamientos asumamos, en la práctica, todas. Fundamentalmente, la Junta de Extremadura nos aporta financiación condicionada, por ejemplo, al mantenimiento de una residencia mayor, o condicionada a la apertura de una guardería infantil. Por su parte, la Diputación de Badajoz nos permite ese otro tipo de inversión no condicionada, para desarrollar los proyectos de programa electoral en un momento determinado. Anualmente, hay varios programas que nos permiten que podamos destinar fondos a pagar facturas, a pagar asfaltado de calle, o a contratar personal, porque cada uno decide en qué destinar el dinero de la diputación. Y también las Administraciones realizan una labor de acompañamiento para la obtención de fondos europeos. Para la comarca de Olivenza hemos obtenido recientemente 5,7 millones de euros, y en concreto a Villanueva del Fresno se destinarán casi 700.000 euros, para una zona de usos múltiples, cultural y deportiva.