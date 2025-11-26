«Impulsamos la participación vecinal, la sostenibilidad y el desarrollo local para afrontar los retos del siglo XXI»

¿Qué iniciativas ha impulsado el ayuntamiento para fomentar la participación de los vecinos en la toma de decisiones municipales y fortalecer el sentido de comunidad en Valverde de Llerena?

El Ayuntamiento de Valverde de Llerena ha puesto en marcha diversas acciones orientadas a reforzar el vínculo entre administración y ciudadanía, buscando que los vecinos se sientan parte activa del día a día del municipio. Entre las propuestas más significativas destacan la organización de un concurso que anima a los habitantes a implicarse en la vida municipal, ofreciendo como incentivo una cesta de Navidad. Las votaciones realizadas a través de las redes sociales también han sido una herramienta útil para conocer la opinión de los vecinos y permitirles participar de manera sencilla y directa en decisiones de interés común. El consistorio ha abierto además periodos de inscripción para actividades y concursos, promoviendo la implicación social. La colaboración con el Servicio Extremeño Público de Empleo ha sido otro paso importante para ampliar las oportunidades laborales en el municipio, generando un mayor sentido de pertenencia. Asimismo, las actividades comunitarias —como la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama— se han convertido en encuentros que refuerzan la unión vecinal y el espíritu solidario de Valverde de Llerena. Todo ello tiene como objetivo construir una relación cercana y fluida entre el ayuntamiento y la ciudadanía.

En un contexto de despoblación rural, ¿qué medidas se están implementando para atraer inversión, promover el emprendimiento local y generar oportunidades laborales en el municipio?

En España, y especialmente en zonas con riesgo de despoblación, se han impulsado estrategias que buscan revitalizar el tejido económico y social de los municipios rurales. Entre estas iniciativas se encuentran los incentivos fiscales y financieros destinados a atraer empresas y emprendedores, así como la mejora de infraestructuras clave para garantizar una adecuada accesibilidad y calidad de vida. También se trabaja en la formación y el acompañamiento a emprendedores locales, contribuyendo a que nuevas ideas de negocio puedan materializarse y consolidarse. El apoyo al sector agrario y ganadero sigue siendo esencial, a través de ayudas que facilitan la modernización de explotaciones. Paralelamente, el turismo rural se promueve mediante la creación de rutas y actividades que ponen en valor el entorno natural y cultural. La colaboración entre administraciones, empresas y organizaciones ayuda a crear un marco sólido para el desarrollo económico. Programas como el de Desarrollo Rural de la Unión Europea o la Iniciativa de Emprendimiento Rural han permitido financiar proyectos que fortalecen el tejido productivo y social. Cada territorio adapta, además, estas medidas a su realidad específica, buscando responder a sus propios desafíos.

¿Cómo está afrontando el Ayuntamiento la mejora de los servicios básicos —como el abastecimiento de agua, la gestión de residuos o el mantenimiento urbano— en clave de sostenibilidad ambiental?

El Ayuntamiento de Valverde de Llerena ha mostrado un firme compromiso con la sostenibilidad y la mejora de los servicios esenciales desde un enfoque respetuoso con el medio ambiente. La recogida selectiva de residuos ha sido reforzada, acompañada de la instalación de puntos de reciclaje y de campañas para concienciar a la población sobre la importancia de la correcta gestión de los desechos. En cuanto al abastecimiento de agua, se han realizado mejoras significativas en la red municipal para reducir pérdidas y fomentar un consumo más responsable y eficiente. El mantenimiento urbano se trabaja desde una perspectiva sostenible, cuidando los espacios públicos, limpiando y conservando zonas verdes, e incorporando criterios de eficiencia en las intervenciones. La apuesta por la energía renovable también es visible, con la instalación de paneles solares en edificios municipales para disminuir la dependencia de fuentes no renovables. La educación ambiental continúa siendo un eje fundamental para sensibilizar a la ciudadanía y promover hábitos de consumo responsables. Entre los objetivos del Ayuntamiento se encuentran la reducción del consumo de energía y agua, y el aumento de la tasa de reciclaje en los próximos años, con la intención de construir un municipio más eficiente y respetuoso con su entorno.

¿Qué papel juega la cooperación con la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura en la ejecución de proyectos locales y en la financiación de infraestructuras o programas sociales?

La colaboración entre administraciones superiores es clave para el desarrollo de municipios como Valverde de Llerena. La Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura aportan recursos técnicos y económicos que permiten ejecutar proyectos de infraestructuras esenciales, desde carreteras hasta edificios públicos. El apoyo social también constituye un pilar importante, financiando programas destinados a colectivos vulnerables, a la igualdad de oportunidades y al bienestar comunitario. La cooperación se extiende al desarrollo rural, promoviendo iniciativas que favorecen la calidad de vida en las zonas menos pobladas. En el ámbito educativo y cultural, esta colaboración permite llevar a cabo actividades, restaurar espacios y conservar el patrimonio. Todo ello se articula mediante convenios, subvenciones y planes regionales que proporcionan un marco estable para el progreso municipal.

Valverde de Llerena cuenta con un importante patrimonio histórico y cultural. ¿Qué estrategias se están siguiendo para su conservación y puesta en valor como motor de turismo y orgullo local?

La conservación del patrimonio y su difusión son tareas fundamentales para fortalecer la identidad local y atraer visitantes. En Valverde de Llerena se trabaja en la elaboración de un inventario detallado de bienes culturales, con el fin de documentar su valor y asegurar su protección. La restauración de edificios emblemáticos, como la iglesia parroquial, es una muestra del compromiso con la preservación histórica. La creación de rutas que invitan a recorrer los monumentos y espacios más representativos permite a vecinos y turistas conocer mejor la riqueza del municipio. Asimismo, se organizan actividades culturales y festivales que estimulan el interés por las artes y la cultura local. La educación y la sensibilización de la población juegan un papel central, fomentando el orgullo por el patrimonio y la implicación en su cuidado. La colaboración con instituciones públicas y privadas fortalece la capacidad de inversión y garantiza que los proyectos culturales y patrimoniales se desarrollen de manera continuada.