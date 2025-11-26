Juan Ignacio Rengifo alerta sobre la necesidad de datos para un turismo inteligente en municipios pequeños

El primer bloque temático del IV Foro de Municipalismo se ha centrado en el turismo como motor de desarrollo municipal. En él han participado Francisco Antolín García, jefe de la Unidad de Infraestructuras y Fondos de la Dirección General de Turismo; Marisa Naranjo, empresaria; Ignacio Rengifo, profesor de la Universidad de Extremadura; Juan Tomás Rayego, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Zafra.

Los ponentes analizaron las oportunidades del sector turístico, el aprovechamiento de recursos locales y las estrategias para consolidar a Zafra y su entorno como destinos de referencia.

Francisco Antolín García, jefe de la Unidad de Infraestructuras y Fondos de la Dirección General de Turismo ha abordado las iniciativas para tratar de aglutinar la oferta turística de los municipios extremeños, así como la Vía de la Plata como recurso turístico y la audioguía para hacer accesibles caminos y vías verdes. Explicó que desde la Dirección General de Turismo se hace un esfuerzo para presentar lo turístico como un producto compacto. Un ejemplo es el proyecto de audioguía de la Vía de la Plata, que es “un recurso muy interesante para utilizarlo en oficinas de turismo”. Se complementa con un proyecto para que las personas con discapacidad visual puedan recorrer la Vía de la Plata.

“El turista viene cuando se le presenta un producto atractivo. Hemos firmado convenios con 18 entidades locales que se están desarrollando ahora mismo”, señaló.

Para Antolín García es muy importante el entendimiento con la Administración municipal para poder materializar proyectos conjuntos. “Tenemos que presentar lo que nos distingue. También hay que estar pendientes de las tendencias turísticas, que actualmente se basan en la experiencia. El turista ya no es un observador, sino un protagonista de lo que sucede en el territorio”.

Por su parte Marisa Naranjo, empresaria y propietaria de ‘La siesta del naranjo’ ha hablado del alojamiento rural que ha puesto en marcha en Monesterio, que ofrece un lugar de relax y contacto con la naturaleza. ‘Viaja viviendo y sintiendo’ es su lema. “Los turistas extranjeros buscan lo auténtico. El turismo dirigido ‘de autobuses’ ya está en declive. Cuando me preguntan qué aportamos de especial es que en el pueblo se vive bien. De hecho, una pareja de visitantes acabó comprándose una casa en la zona. Esa creo que es la tendencia: acercarnos a lo auténtico y lo natural. La casa La Sieta del naranjo fue una herencia de mi padre y se caía a cachos. Yo viajaba y entonces decidí conectar la pasión por el turismo con mis raíces. No tuve trabas. En financiación tuve algunos problemas, pero todo salió adelante”

Juan Ignacio Rengifo, profesor de Biología y Geografía. Investigación, transformación y generación de conocimientos en turismo de la Universidad de Extremadura habló de Turismo inteligente. “Se toman decisiones a partir del estudio de datos, y si no los hay, se buscan”, afirma. “Hice mi tesis hace 30 años sobre turismo. El de aquella época era diferente. Extremadura ya no es la gran desconocida. Hay que anteponerse a lo que se nos viene encima. Esos retos vienen dados por déficit que tenemos. Uno de ellos es la consecución de datos, que son más escasos en los pequeños municipios. El INE aporta información pero no están a escala municipal. Sin ellos difícilmente podremos crear destinos de calidad. Desde el punto de vista de los desplazamientos los tiempos se han acortado y es clave para que una persona tome una decisión de destino. En carretera tenemos infraestructuras estables, pero no las tenemos en ferrocarriles. Tenemos un aeropuerto en Badajoz, pero cuando llegan los viajeros no tienen la forma de llegar a otros destinos”, señaló.

“Los destinos inteligentes en pequeños municipios deben contribuir a generar un conocimiento que contribuya a hacer sostenible el aprovechamiento turístico”, concluyó

Juan Tomás Rayego, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Zafra habló de la importancia de la imagen para atraer turismo. Jubilado, estuvo toda su vida al frente de Imprenta Rayego, una empresa clásica en la región. “Imagen es la representación y semejanza de una cosa, según la RAE. Esa primera impresión que tenemos se hace fundamental y en el ámbito turístico mucho más. A ese servicio hay que dotarlo de calidad y esa comienza por la imagen. En Zafra tenemos el mayor y más multitudinario evento de Extremadura, la FIG, la Feria Ganadera más antigua. Esta feria se hace embajadora de toda la región. Siempre necesita de costosas reformas. Había que dotarla de una portada digna y ya la tiene. El turismo requiere de las mejores condiciones de servicio, porque es un clave en el crecimiento de la ciudad. Este flujo hay que dirigiéndolo para no morir de éxito, cuidando sobre todo la imagen, que es la que los visitantes se quedan”.