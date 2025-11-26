Clausura
María Ortiz: “Nuestros pueblos tienen futuro, por eso a Prensa Ibérica nos gusta lo local”
María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, resaltó el futuro de los pueblos extremeños, clave en el desarrollo regional y foco de los encuentros organizados por la entidad
María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, volvió a insistir una vez más en las potencialidades del mundo rural extremeño. “No descubro nada nuevo, si digo que nuestros pueblos tienen futuro. Nuestras grandes ciudades son muy importantes, pero los pueblos son clave en nuestro desarrollo. Desde Prensa Ibérica seguiremos potenciando estos encuentros, porque nos gusta lo local”, dijo.
Destacó el alto nivel del plantel de expertos que han concurrido esta mañana en Zafra. “Estos foros van dirigidos a los alcaldes y ayuntamientos y nos gusta compartir con ellos este tipo de jornadas”.
Añadió que es importante ver a gente joven emprendiendo en nuestros pueblos. En cuanto al maridaje propuesto por el profesor Juan Ignacio Rengifo señaló: ”me han faltado en él el sector bancario y financiero, así como la concurrencia con las empresas que crean empleo y las administraciones”.
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
- Oposiciones del SES: los 17.000 aspirantes a celador, pinche y auxiliar administrativo celebrarán sus exámenes a finales de enero
- La Junta de Extremadura alegará los cambios en las Zepas para evitar el derribo de Valdecañas