¿Qué papel debe jugar el municipalismo en el desarrollo económico y turístico de ciudades como Jerez de los Caballeros?

El municipalismo es fundamental para conectar con la realidad de los territorios, sobre todo en el mundo rural, dónde la gestión es más cercana y directa. Debido a ello conocemos las necesidades reales de nuestros vecinos y del tejido empresarial así como de las asociaciones y colectivos que cada vez realizan más actividades que permiten el dinamismo económico de los municipios. Nuestro papel es facilitar, fomentar, impulsar y acompañar iniciativas que generen empleo, desarrollo y proyección turística para la ciudad: como puede ser tener cuidado en jardinería y limpieza los municipios para hacerlos más atractivos, impulsar campañas de promoción nacional e internacional, así como nuestro último logro haber hecho las gestiones para que nos incluyeran en la res de Los Pueblos Más Bonitos de España.

¿Qué importancia tiene la colaboración entre administraciones —local, provincial y autonómica— para fortalecer el comercio y el turismo en los municipios?

Es fundamental, de vital importancia, la cooperación entre administraciones, especialmente porque las administraciones locales estamos muy limitadas en cuanto a financiación se refiere. Son muy pocos los ingresos directos que obtenemos de los impuestos de nuestros vecinos y muchos los servicios que damos, y por ello, cuando unimos esfuerzos y recursos, los resultados se multiplican.

Cuando existen proyectos claros de futuro por parte de los territorios, y se cuenta con la colaboración de otras administraciones que pueden aportar recursos a los que nosotros no podemos acceder, el beneficio repercute directamente en todos nuestros vecinos.

En este sentido, un ejemplo claro es la construcción de un Centro de Día por parte del Ayuntamiento y un Centro de Convalecencia y Cuidados Continuados promovido por la Junta de Extremadura. Ambos servicios son esenciales para nuestro territorio y contribuyen también al impulso del comercio local, aunque a priori, no se les encuentre relación. Y me explico, a cuántas más personas encuentren oportunidades de empleo en proyectos de este tipo, mayor será la población estable en el municipio, el consumo y, en consecuencia, las oportunidades de abrir nuevos negocios y servicios, fortaleciendo así el tejido económico y social de Jerez de los Caballeros y su comarca.

En un contexto donde los municipios buscan más autonomía, ¿qué competencias o herramientas deberían reforzarse para mejorar la gestión local del turismo y el comercio?

En esta legislatura hemos aprobado una ordenanza destinada a las pymes y autónomos que permitan tener en el contenido de la misma toda la normativa a la hora de poder abrir un negocio de manera que le facilitemos desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros toda la burocracia lo máximo posible. No obstante, necesitamos más capacidad económica de gestión en materia de promoción turística, para realizar campañas locales que permitan crear anuncios de manera clara y mostrando desde la localidad, con fidelidad y rigor, todo aquello que queremos promocionar y mostrar al mundo. Nos demanda más incentivos para el pequeño comercio, ayudarles con los gastos excesivos en muchas ocasiones, pues sus servicios en el mundo rural son esenciales en muchos ámbitos, una cuestión de interés general, no solo para permitir no la sangría de gente joven o el desempleo, sino para las personas mayores que requieren un comercio cercano y directo, y no nos olvidemos que el mundo rural cada vez está más envejecido, y cada vez menos población. Los comercios aún necesitan apoyo en cuanto a formación tecnológica, pero que esas ayudas sean efectivas y tengan un seguimiento. La autonomía permite actuar con agilidad y adaptar las políticas a la realidad local en todo lo que expongo anteriormente. Las políticas generalistas no permiten a los municipios cubrir en muchos casos sus necesidades particulares en estos ámbitos.

¿Cómo contribuye la participación ciudadana y el tejido empresarial local a que las políticas municipales sean más efectivas y sostenibles?

Escuchar a la ciudadanía y al empresariado es esencial, siempre y en todos los ámbitos. Sus propuestas y experiencias enriquecen las políticas públicas y garantizan que las medidas respondan a necesidades reales, fortaleciendo así su impacto y continuidad. Por ello, desde el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros aprobamos a principios de año un Reglamento de Participación Ciudadana que permite a las asociaciones empresariales, grupos políticos, y resto de colectivos, formar parte del Consejo Local dónde se dirimen las cuestiones importantes del municipio: presupuestos municipales, cuenta general, nuevas o modificaciones de ordenanzas, modificaciones de los planes urbanísticos, tanto el general como el especial, y otras cuestiones de diversa índole.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Jerez de los Caballeros en materia de promoción turística y apoyo al comercio local?

Nuestro principal reto es seguir poniendo en valor nuestro patrimonio histórico y cultural, atraer más visitantes, y por supuesto pernoctaciones, durante todo el año y apoyar al comercio local para que siga siendo motor económico y social. Además de fomentar la creación de nuevos alojamientos turísticos y de infraestructuras y servicios que fomenten la comodidad y ese atractivo de experiencias inolvidables de estar, pasear, y disfrutar de uno de Los Pueblos Más Bonitos de España: Jerez de los Caballeros.

¿De qué forma se trabaja desde el ayuntamiento para que los vecinos se sientan partícipes del desarrollo turístico y comercial del municipio?

Promovemos la participación a través de asociaciones, campañas conjuntas y actividades que integran a vecinos y empresarios. Queremos que todos sientan que el desarrollo de Jerez de los Caballeros es un proyecto común. Por ello, como comenté en la pregunta anterior creamos un Reglamento de Participación Ciudadana con consejos locales, consejos sectoriales, asambleas y presupuestos participativos que nos permitan, a los que tenemos el honor de gestionar los recursos públicos realizar una escucha activa de manera continúa, no solo cada cuatro años, pues la democracia se ejerce día a día, no únicamente cuando hay elecciones.