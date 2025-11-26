«Nuestro objetivo irrenunciable es que Zafra recupere su relevancia histórica»

¿Cuáles son las prioridades estratégicas de su equipo para el actual mandato y qué metas tangibles esperan alcanzar antes de finalizarlo?

Cualquier alcalde tiene como meta las mejoras urbanas y de accesibilidad, pero para nosotros es muy importante la presencia de Zafra, que recupere la importancia que tuvo como capital del sur de la provincia. Es un objetivo irrenunciable que consolidemos Zafra como ciudad, junto con su comercio, industria, servicios y turismo. La Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG) es uno de nuestros principales activos históricos y económicos. Por eso elaboraremos un plan estratégico adecuado para poner la FIG acorde con el siglo XXI, y por ello iremos invirtiendo en la misma con subvenciones de la Diputación y de la Junta de Extremadura, entre otros organismos. Queremos que Zafra tenga un saldo positivo en el establecimiento de negocios. Tenemos prevista la creación de un Museo del Turismo, una inversión absolutamente singular, pues solo hay uno similar en Calella (Barcelona). Se trata de exponer, exhibir, explicar el fenómeno del turismo globalmente. Hay previstas muchas aportaciones, piezas y objetos de toda España en un despliegue museográfico propio del siglo XXI. Otro proyecto es un nuevo edificio de la Policía Local, que tenemos ya proyectos, tenemos que ver cómo lo podemos poner en marcha.

También son necesarias nuevas viviendas de protección oficial, de promoción pública. Estoy pendiente de una entrevista con la directora de Urvipexsa. En fin, lo que queremos es que Zafra suene, que suene mucho, porque Zafra no somos un pueblo agrícola, ni ganadero, a pesar de ser el capital ganadera de Extremadura. Queremos que que venga la gente, que haya congresos, jornadas, que vengan empresas y que venga turismo.

Zafra es un referente comarcal. ¿Qué modelo de ciudad quieren consolidar de aquí a diez años y cómo se está trabajando para ello desde el ayuntamiento?

Somos una ciudad pequeña, muy asequible y accesible. Por eso, tenemos que estar en contacto con la comarca, formar parte de ella, porque tenemos vocación de liderar a todos estos pueblos que nos rodean. No liderar de sentido chauvinista, sino pensar en todos los pueblos, que lo que sea bueno para Zafra sea bueno para la comarca y viceversa.

En materia de servicios públicos, ¿cuáles son los principales retos de gestión que afronta una ciudad de tamaño medio como Zafra?

Pues son muchos y siempre con las complicaciones económicas presentes. Tenemos un presupuesto de 17 millones de euros que da para lo que da. Tenemos un reto fundamental: la sobrecarga burocrática. Nos dificulta nuestro funcionamiento y creo que debería tratarse en el ámbito de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex) o incluso de la española. Por otra parte, tenemos otro problema bastante importante, que son las competencias impropias. Nos hacemos cargo de cosas que graban nuestro presupuesto para mantener servicios que deberían corresponder a otras Administraciones. Un ayuntamiento solo no tiene fuerza para esto, pero tendrán que compensarnos las otras Administraciones por los servicios que prestemos. O bien tendremos que ir diciendo «mire usted, nosotros no podemos hacer esto, por mucho que seamos la Administración más cercana a los ciudadanos, porque esto tiene un coste que no podemos asumir».

La participación ciudadana es clave en el municipalismo moderno. ¿Qué mecanismos están impulsando para que la ciudadanía tenga mayor voz en las decisiones?

Los ciudadanos de Zafra tienen cauces directísimos de comunicación con los ayuntamientos que están a su disposición. Tenemos desde la Línea Verde para avisos, y pueden presentarnos los ciudadanos solicitudes de todo tipo. Además, somos muy creyentes en la sociedad civil y entendemos que la mejor fórmula para que los vecinos se impliquen en la vida comunitaria es el asociacionismo. Tenemos la inmensa suerte de que tenemos muchas asociaciones en Zafra que vienen aportando cosas muy buenas y que son un excelente cauce de relación y de participación.

¿Cómo está afrontando el Ayuntamiento los desafíos derivados de la despoblación y la necesidad de fijar población joven en la ciudad?

Afortunadamente, no tenemos problemas de despoblación. Bien es cierto que el padrón disminuyó algo, pero últimamente se está recuperando. La principal baza que un ayuntamiento puede jugar para fijar población es favorecer que haya trabajo y vivienda. Pero también son muy importantes las políticas fiscales. Si bien nosotros no tenemos despoblamiento, ayudamos a otras localidades a que mantengan sus habitantes.

En términos económicos, ¿qué políticas municipales se están desarrollando para atraer inversión, apoyar al comercio local y fortalecer el tejido empresarial?

Estamos haciendo un esfuerzo constante de promoción del comercio, de la industria, de las campañas a los consumidores. Creo que las medidas fiscales son muy importantes, y no solo para las empresas, también para los particulares. Por ejemplo, hemos suprimido la tasa de apertura de establecimientos, para favorecer a todo aquel que quiera abrir un comercio, una tienda, una industria en Zafra. Hemos eliminado el impuesto de plusvalía, que en mi opinión es un impuesto absurdo, con lo que creemos que estimulamos y favorecemos al mercado inmobiliario. Yo creo que somos de las pocas ciudades, que lo hemos suprimido por completo.

La sostenibilidad y la transición energética forman parte de la agenda global. ¿Qué proyectos concretos está impulsando Zafra en estos ámbitos?

Estamos estudiando de qué modo se puede acometer un proyecto global de eficiencia energética del alumbrado público. Vamos a actuar, con una subvención de la Junta de Extremadura, tanto en las calles de Zafra, como el recinto ferial, y en alguna de las naves de este. Y vamos a ir actuando para mejorar la eficiencia energética. Pasaremos a las lámparas LED, que alumbran el doble y son más económicas.

El patrimonio histórico y cultural es una de las fortalezas de la ciudad. ¿Qué estrategias se están siguiendo para conservarlo y ponerlo en valor?

En tema complejo, porque hay que tener en cuenta que muchos de estos bienes patrimoniales están en manos privadas, y ellos son los que tienen que mirar por su mantenimiento. Nuestro patrimonio es inmenso, y no solo por su fuerza histórica, sino porque tenemos montones de asociaciones que aportan su saber hacer a este panorama cultural. Son las asociaciones las responsables de que aquí es raro el día en que no hay un concierto, se presenta un libro, o se inaugura una exposición. Apostamos por una vida cultural y patrimonial decididamente, aunque, claro está, tenemos unos medios limitados.

En cuanto a bienestar social, ¿qué líneas de acción está desarrollando el Ayuntamiento para atender a los colectivos más vulnerables?

Aplicamos, como todos los ayuntamientos, los programas disponibles: los suministros mínimos vitales, el programa de contingencias... En tema de vivienda, había cinco viviendas cerradas de la Junta de Extremadura. Nosotros las pusimos en marcha, y ya se han entregado. Nuestros servicios sociales, que son los que se encargan de estas cuestiones, están haciendo un excelente trabajo.

Por último, ¿qué le gustaría que los ciudadanos de Zafra dijeran de su gestión cuando termine su mandato?

A algunos alcaldes les gusta que los recuerden por muchas obras, monumentos, parques y jardines… Pero a mí me bastaría que me reconocieran que no escatimé esfuerzos por Zafra, ciudad que he puesto por delante de mis intereses y a la que me he entregado, con aciertos y errores, para que en todas partes estuviese representada. Siempre me ha guiado trabajar por la grandeza de Zafra, por recuperar ese tono clásico de esa Zafra prestigiosa. Me gustaría que me recordaran por esto y ya me daría por satisfecho.