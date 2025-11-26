«En política local no hay mayor transparencia que estar al lado de la ciudadanía»

¿Qué estrategias está aplicando el ayuntamiento para reforzar la participación vecinal y la transparencia en la gestión municipal?

Desde 2007, año en el que accedí a la alcaldía, mi estrategia siempre ha sido transmitir a los distintos Equipos de Gobierno que he presidido la importancia de poner en práctica una escucha activa para conocer las necesidades y anhelos de los sanvicenteños y sanvicenteñas, y así lo hemos hecho. Nosotros creemos firmemente en una democracia representativa en la que los grupos de interés tengan poder de decisión en nuestro pueblo, y lo que hemos venido haciendo durante este tiempo ha sido fomentar la creación de asociaciones, contando en este momento con más de 40 colectivos de toda índole. Y no nos hemos quedado solo en ese fomento, sino que las inquietudes de las asociaciones las hemos ido reflejando en nuestro presupuesto año tras año y en nuestras políticas, suponiendo un esfuerzo grande, pero reconfortante, estar a su lado y conocer de forma cercana y concreta lo que está pasando en nuestro pueblo.

En cuanto a la transparencia, siempre hemos sido muy escrupulosos con la normativa, pero también con algo igual de importante: la cercanía. En la política local no hay mayor transparencia que estar al lado de la ciudadanía, de forma que la Alcaldía está siempre abierta para cualquier vecino, y no hay ningún inconveniente en atender inquietudes en la calle, en un bar o en cualquier evento. Las redes sociales, además, se han convertido en una herramienta fundamental para mantener un diálogo directo y continuo con la ciudadanía. Como ejemplo de transparencia, y con el objetivo de eliminar cualquier suspicacia que siempre pueda surgir, en cada proceso de contratación semestral explicamos de forma presencial, clara y detallada los criterios que seguimos y los pasos que damos, porque creemos firmemente en ofrecer oportunidades laborales dignas a los sanvicenteños y sanvicenteñas de la manera más justa y accesible posible.

San Vicente de Alcántara es conocido por su tradición corchera. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para modernizar este sector y diversificar la economía local?

Entre otras muchas cosas, siempre hemos tenido muy presente difundir la cultura del corcho, y ese sentimiento de naturaleza, sostenibilidad y producto que ello conlleva. Como muestra de este plan de acción está nuestro Museo de Identidad del Corcho, que explica con precisión cómo y por qué vivimos de este material, qué papel juega dentro de la vida social y económica de San Vicente de Alcántara y, por ende, qué representa para Extremadura y para el mundo en general. Nuestro pueblo también forma parte de RETECORK, la Red Europea de Territorios Corcheros, la cual nos mantiene unidos a más de 50 socios de España, Portugal, Italia y Francia en los que el corcho, de una forma u otra, forma parte de su modo de vida y lucha por los mismos objetivos que nosotros. Y, sobre todo, la propuesta estrella es la Feria Internacional del Corcho, la cual es bienal, y pone a San Vicente en el epicentro mundial corchero con encuentros empresariales, comerciales y jornadas técnicas de todo el sector.

También estamos al lado de la industria corchera y trabajando para facilitar la expansión de las ya existentes y la implantación de nuevas empresas en lo que a modificaciones urbanísticas se refiere, dentro del Plan General Municipal. Como muestra de ello, hemos conseguido que la edificabilidad en la industria corchera pase de un 20% a un 50% en los últimos años, lo que ha permitido que las empresas estén creciendo y generen nuevas posibilidades de fabricación, almacenamiento y empleo.

La economía de San Vicente de Alcántara sigue teniendo en el corcho su gran eje vertebrador, un sector que no solo sostiene nuestro tejido industrial, sino que impulsa también a numerosas empresas auxiliares como talleres mecánicos, transporte, electricidad o servicios técnicos. Pero, junto a esta base sólida, nuestro pueblo ha sabido mantener un pulso comercial propio, con un comercio de proximidad que da vida a las calles y garantiza servicios esenciales a la ciudadanía. Además, el dinamismo social, cultural y deportivo de San Vicente ha favorecido en los últimos años el crecimiento de la hostelería y los alojamientos, generando nuevas oportunidades para emprendedores y negocios locales. En este camino, el Ayuntamiento mantiene un firme compromiso de colaboración con la Asociación de Comercio Sanvicenteño, que agrupa ya a casi un centenar de socios y que es un pilar fundamental para seguir diversificando y fortaleciendo nuestra economía.

¿Cuáles son las principales inversiones en marcha o previstas para mejorar las infraestructuras y los servicios públicos en el municipio?

Quizás que la infraestructura más importante que tenemos ahora mismo en marcha, y que ya está licitada y a la espera de su ejecución, es el parking del Resbaladero. La falta de aparcamiento se ha convertido en una nota común en la mayoría de los pueblos y ciudades, y aquí la estamos resolviendo con la adquisición de solares y la urbanización de los mismos para facilitar el aparcamiento de forma agrupada. Ya lo hicimos con el Parking Cine-Centro, y ahora lo volveremos a hacer creando 60 plazas de aparcamiento más en el centro de la localidad.

Recientemente, hemos puesto en marcha un nuevo espacio de ocio, lo que conocemos como el ‘Mini-Multi’, que es fruto de la reconversión del antiguo parque de bomberos en un espacio dedicado a las asociaciones y a los jóvenes, y que seguro que dará un gran servicio. Para esos jóvenes también estamos adecuando el Centro Joven, con nuevos espacios acordes a sus gustos y forma de ocio, con una zona gamer, un espacio recreativo, una sala multimedia para ver series, un espacio de reunión, etc.

Y otra gran noticia es la llegada de Fondos Europeos a nuestra localidad a través de los proyectos EDUSI concedidos al Área Urbana Funcional Lácara-Los Baldíos, de la cual somos cabecera de comarca. Con más de un millón de euros de inversión, acometeremos mejoras en la Ciudad Deportiva con la instalación de césped artificial con relleno de corcho en el campo de fútbol, la reparación de las pistas de atletismos y con la construcción de una pista multideporte en el campo de fútbol 7 ya existente. Con otra parte de esos fondos mejoraremos la red de abastecimiento de agua potable, retirando las tuberías de fibrocemento, y acometeremos actuaciones de accesibilidad en acerados.

¿Qué papel juega el Corpus Christi en su oferta turística?

Este tipo de turismo nos permite aprovechar algo que es muy nuestro: la Sierra de San Pedro como espacio protegido y de gran valor ambiental, y una identidad ligada al corcho y al mundo del bosque mediterráneo. Como siempre me gusta decir, vivimos en un lugar privilegiado. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando para que esa identidad local sea, precisamente, nuestro principal atractivo turístico: poniendo en valor el Corpus Christi, nuestros museos, así como la programación cultural y deportiva que llena de vida el pueblo durante todo el año.

Sin duda, el Corpus nos ha puesto en el mapa festivo de Extremadura y este hecho repercute de lleno cada año en los alojamientos y la hostelería, sin olvidar las dulcerías y carnicerías que ofrecen productos únicos y de una alta calidad.

Esa combinación de entorno natural, cultura y manera de vivir es, hoy, una de nuestras mejores cartas de presentación para atraer visitantes y, al mismo tiempo, generar oportunidades económicas para los sanvicenteños y sanvicenteñas.