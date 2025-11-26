Informe anual de la Fundación CB
La renta agraria sube un 7% en Extremadura y supera por primera vez los 2.000 millones
Aún con luces y sombras, el último año ha sido "bueno" para el campo extremeño. La renta agraria ha crecido un 7%, superando por primera vez los 2.000 millones de euros, y las exportaciones alcanzaron también un nuevo máximo histórico con un valor de 3.329,8 millones. Los datos se reflejan en el Informe sobre la Agricultura y Ganadería Extremeñas de la Fundación CB, una publicación anual que alcanza su 38 edición consolidada como referencia para analizar la evolución del sector primario, identificar tendencias y evaluar el impacto de las políticas agrarias y de mercado en Extremadura.
La presentación del informe 2024 ha tenido lugar este miércoles en el centro cultural Santo Domingo de Mérida, edificio referente de la obra social de la Fundación CB de Ibercaja en la capital autonómica, que acaba de ser objeto de una remodelación integral. Al acto han asistido, además de agricultores y ganaderos o dirigentes agrarios, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el director general de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura, Diego Sánchez Duque; Raquel González Blanco, patrona de la Fundación CB; Roberto Ledesma, director territorial de Ibercaja en Extremadura, y el catedrático de la Universidad de Extremadura (Uex) Ramón Sanguino, director de las últimas cinco ediciones del informe. El viticultor Marcelino Díaz, Medalla de Extremadura 2025, ha ofrecido la conferencia de clausura.
Luces y sombras
En la presentación del informe, Sanguino ha puesto de manifiesto que 2024 ha sido un año "bueno" para el campo extremeño. Según los últimos datos disponibles, de diciembre 2023, la renta agraria no solo ha crecido un 7%, sino que ha alcanzado un valor récord al situarse en los 2000.8,4 millones de euros. El estudio confirma además la relevancia de la agricultura y la ganadería en la economía extremeña, con una producción total que superó el pasado año los 3.530 millones de euros. Este volumen sitúa al campo como uno de los motores económicos de la región, sustentado por un equilibrio notable entre la producción vegetal (55,2%) y el animal (42,4%).
No obstante, en la cita también se han puesto de manifiesto las amenazas y grandes retos a los que tiene que enfrentarse el sector en los próximos años, entre ellos los riesgos geopolíticos del nuevo orden mundial, las guerras comerciales en las que agricultores y ganaderos son "moneda de cambio", las amenazas climáticas o el aumento de plagas y enfermedades. A ello se suman además la escasez de los recursos hídricos y la falta de relevo generacional.
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
- Oposiciones del SES: los 17.000 aspirantes a celador, pinche y auxiliar administrativo celebrarán sus exámenes a finales de enero
- La Junta de Extremadura alegará los cambios en las Zepas para evitar el derribo de Valdecañas