La renta agraria sube un 7% en Extremadura y supera por primera vez los 2.000 millones

Aún con luces y sombras, el último año ha sido "bueno" para el campo extremeño. La renta agraria ha crecido un 7%, superando por primera vez los 2.000 millones de euros, y las exportaciones alcanzaron también un nuevo máximo histórico con un valor de 3.329,8 millones. Los datos se reflejan en el Informe sobre la Agricultura y Ganadería Extremeñas de la Fundación CB, una publicación anual que alcanza su 38 edición consolidada como referencia para analizar la evolución del sector primario, identificar tendencias y evaluar el impacto de las políticas agrarias y de mercado en Extremadura.

La presentación del informe 2024 ha tenido lugar este miércoles en el centro cultural Santo Domingo de Mérida, edificio referente de la obra social de la Fundación CB de Ibercaja en la capital autonómica, que acaba de ser objeto de una remodelación integral. Al acto han asistido, además de agricultores y ganaderos o dirigentes agrarios, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el director general de Cooperativas y Economía Social de la Junta de Extremadura, Diego Sánchez Duque; Raquel González Blanco, patrona de la Fundación CB; Roberto Ledesma, director territorial de Ibercaja en Extremadura, y el catedrático de la Universidad de Extremadura (Uex) Ramón Sanguino, director de las últimas cinco ediciones del informe. El viticultor Marcelino Díaz, Medalla de Extremadura 2025, ha ofrecido la conferencia de clausura.

Luces y sombras

En la presentación del informe, Sanguino ha puesto de manifiesto que 2024 ha sido un año "bueno" para el campo extremeño. Según los últimos datos disponibles, de diciembre 2023, la renta agraria no solo ha crecido un 7%, sino que ha alcanzado un valor récord al situarse en los 2000.8,4 millones de euros. El estudio confirma además la relevancia de la agricultura y la ganadería en la economía extremeña, con una producción total que superó el pasado año los 3.530 millones de euros. Este volumen sitúa al campo como uno de los motores económicos de la región, sustentado por un equilibrio notable entre la producción vegetal (55,2%) y el animal (42,4%).

No obstante, en la cita también se han puesto de manifiesto las amenazas y grandes retos a los que tiene que enfrentarse el sector en los próximos años, entre ellos los riesgos geopolíticos del nuevo orden mundial, las guerras comerciales en las que agricultores y ganaderos son "moneda de cambio", las amenazas climáticas o el aumento de plagas y enfermedades. A ello se suman además la escasez de los recursos hídricos y la falta de relevo generacional.