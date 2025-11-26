El SES establece servicios mínimos ante la huelga de TCAE convocada por USO el 28 de noviembre

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha dictado una orden por la que se establecen los servicios mínimos en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (SES) con motivo de la huelga convocada por el sindicato Federación Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) para el día 28 de noviembre.

El paro, de ámbito nacional, está dirigido a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), titulados de Formación Profesional de Grado Medio de la familia profesional Sanidad incluidos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

La huelga se desarrollará durante 24 horas, desde las 8:00 del día 28 hasta las 08:00 del día 29 de noviembre, según el preaviso registrado el 17 de noviembre y su posterior complemento.

La Junta ha recordado que la asistencia sanitaria constituye un servicio público esencial asociado al derecho constitucional a la protección de la salud, por lo que la Administración está obligada a garantizar su cobertura mínima durante una huelga.

La atención urgente, asegurada

Ha señalado además que los servicios mínimos se han fijado atendiendo al principio de proporcionalidad entre el derecho a la huelga y la necesidad de mantener la atención sanitaria urgente y no demorable. Entre los criterios empleados para fijar los mínimos figuran la necesidad de asegurar la atención urgente, proteger a pacientes vulnerables, evitar retrasos críticos en diagnósticos y tratamientos, cumplir con las normativas sanitarias y asegurar el funcionamiento básico de áreas hospitalarias cuya interrupción afectaría al conjunto del centro.

Así, y según la orden que ha publicado este miércoles el Diario Oficial de Extremadura (DOE), en Atención Primaria, los centros de salud y consultorios locales funcionarán con el mismo personal que en un día festivo. En Atención Hospitalaria, se prestará asistencia a todos los pacientes que requieran atención urgente o no demorable y se garantizarán como servicios mínimos las áreas que dependen de la labor de los TCAE.

Entre ellas se incluyen los servicios de Urgencias, Diálisis, Reanimación y Cuidados Críticos, Quirófanos -con cirugía oncológica programada, urgente, de preparación especial o con autotransfusión-, Oncología Radioterápica, Hospital de Día Onco-Hematológico, de Pediatría y VIH, Diagnóstico por Imagen, Anatomía Patológica, Farmacia y Laboratorio. También se atenderán las consultas de alto riesgo obstétrico y la actividad programada necesaria en consultas de Oncología y Oncohematología; en Hemodinámica se cubrirán exploraciones y tratamientos urgentes. En cuanto a la hospitalización general, la orden fija un 30% de la plantilla de TCAE por turno.

La orden estará vigente durante la jornada de huelga, extendiéndose también a paros posteriores que pudieran convocarse con el mismo objeto y motivos.