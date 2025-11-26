Tres incendios en viviendas este miércoles en Extremadura: un hombre trasladado crítico a Getafe y dos mujeres afectadas

Extremadura ha registrado tres incendios en viviendas en lo que va de miércoles, concretamente, en menos de diez horas. El más reciente (y el más grave) se ha producido sobre las 11:56 horas en la localidad cacereña de Puebla de Argeme.

Un hombre de 53 años ha sido trasladado en helicóptero al Hospital de Getafe tras resultar herido crítico con quemaduras de tercer grado por el fuego que se ha originado en su casa de la calle Aliso, según ha informado el 112.

Intervención de los vecinos

La rápida intervención de los vecinos ha sido crucial para acceder a la vivienda y auxiliar al hombre, con movilidad reducida, según ha detallado a este diario el jefe de guardia del Sepei de Cáceres, Juan Pastor.

El incendio no se había desarrollado por completo y eso permitió que los vecinos pudieran entrar en el inmueble, una casa de planta baja, aunque los gases y las llamas en su fase de conato han provocado quemaduras en la víctima.

El fuego se declaraba en el salón-comedor de la vivienda y se investigan sus causas.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar asistieron y trasladaron a la víctima en un primer momento al Hospital de Coria. Desde allí, ha sido evacuado a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital de Getafe.

También se han presentado en la zona bomberos del parque de Coria, efectivos de Guardia Civil y Policía Local.

Una mujer afectada en Villafranco del Guadiana

Previamente, alrededor de las 09:00 horas, en el municipio pacense de Villafranco del Guadiana, una mujer de 56 años ha sufrido intoxicación por monóxido de carbono por un incendio en su vivienda. La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz en estado 'menos grave'.

La vivienda está ubicada en la calle Mérida, donde se personaron bomberos del parque de Badajoz, agentes de Policía Local y Guardia Civil, un equipo del Punto de Atención Continuada (PAC) de Talavera la Real y dos ambulancias, convencional y de Soporte Vital Básico del SES.

Un bombero en la vivenda que se ha quemado esta madrugada en Herrera del Duque / Bomberos de Badajoz

El primer incendio, en Herrera del Duque

La tercera persona afectada por un suceso de estas características esta jornada ha sido otra mujer de 69 años, también por intoxicación de monóxido de carbono, aunque en este caso de carácter leve y sin precisar traslado.

A las 03:44 horas se alertó de este incendio en una vivienda de Herrera del Duque (Badajoz), ubicada en la calle Castillo de Puebla nº 36, donde ha provocado daños materiales. Los primeros indicios apuntan a que las llamas se originaron por un cargardor de móvil.

En el momento del aviso, se movilizó a una Unidad Medicalizada del Servicio Extremadura de Salud (SES), patrullas de la Guardia Civil y dotaciones de bomberos de Herrera del Duque y Castuera, aunque esta última no llegó finalmente a intervenir.