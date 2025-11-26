21D: Elecciones en Extremadura
Unidas por Extremadura se compromete a destinar 100 millones de euros a los municipios extremeños
La candidata de la formación, Irene de Miguel, asegura que el Partido Popular está "incumpliendo" la ley de Garantía Municipal, "infrafinanciando programas fundamentales"
Unidas por Extremadura se ha comprometido a destinar 100 millones de euros a los municipios extremeños para garantizar una "financiación suficiente y estable". Durante una visita realizada este miércoles al municipio de Alburquerque, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que "se está incumpliendo" la Ley de Garantía Municipal, "infrafinanciando así programas que son fundamentales".
De 76 millones de euros a 45
En ese sentido, De Miguel ha explicado que esa ley garantiza un fondo mínimo de 76 millones de euros para financiar servicios públicos como la ayuda a domicilio o la gestión de las residencias de mayores. Sin embargo, ha advertido que "el PP está incumpliendo la ley", ya que ha asegurado que desde que María Guardiola está en la Presidencia de la Junta, en lugar de dotar ese fondo con los 76 millones que marca la ley, "se ha quedado en 45 millones".
Compromiso
"Nosotras nos comprometemos a destinar 100 millones de euros", ha prometido la candidata de Unidas por Extremadura, "para que los servicios públicos fundamentales lleguen a toda la ciudadanía, independientemente de donde vivan, si en Alburquerque, Caminomorisco o Plasencia".
Finalmente, ha insistido que solo así se garantizarán que los programas y servicios fundamentales que se prestan en los municipios "tengan la dotación económica suficiente para poder desarrollarlos con calidad".
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
- Oposiciones del SES: los 17.000 aspirantes a celador, pinche y auxiliar administrativo celebrarán sus exámenes a finales de enero