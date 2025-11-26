«Los Varales tendrá millón y medio de metros cuadrados de suelo industrial»

¿Cuáles han sido los principales logros del consistorio de Villafranca los Barros para mejorar la vida de los vecinos en 2025?

Probablemente el mayor logro sea la ampliación del Polígono Los Varales, una de las áreas industriales más importantes de la región. Pusimos a disposición de la Junta 500.000 metros cuadrados y los primeros 270.000 metros cuadrados se urbanizarán probablemente a finales de 2026 o principios de 2027. Eso para la vida económica de Villafranca de los Barros será algo tremendamente importante, porque hablamos de que nuestro polígono industrial tendrá finalmente millón y medio de metros cuadrados de suelo industrial. Otro ámbito con mejoras es el cultural, pues tendremos una nueva biblioteca con una inversión de aproximadamente millón y medio de euros.

Ha solicitado fondos europeos para una “Villa Deportiva” que, según sus palabras, tiene “vocación comarcal y fija población”. ¿De qué manera ese proyecto puede contribuir específicamente a frenar la despoblación en la zona y qué otros proyectos contempla para el desarrollo rural?

Efectivamente, hemos solicitado financiación para esa villa deportiva y para la mejora del parque público. Esta villa deportiva tiene ese carácter comarcal, porque si bien se localiza en Villafranca, creamos una infraestructura nueva, una residencia para deportistas en un entorno deportivo, (campo de fútbol, pabellones, pistas de pádel, la pista de atletismo de ocho calles). Hay infinidad de disciplinas deportivas que preparan a sus selecciones y equipos en distintas épocas del año y que pueden venir para preparar una campeonato, ya que Villafranca, además de tener instalaciones, tiene la posibilidad de acoger a los deportistas.

Esta infraestructura sí que viene a suplir una carencia, no solo como pueblo, sino también como comarca o provincia. El objetivo es poner en marcha una infraestructura que con capacidad para setenta y ocho personas como poco.

Está en marcha la ampliación de la Casa de la Música y la construcción de una nueva Biblioteca, además de un área peatonal cultural. ¿Cómo encaja esta apuesta cultural en su visión de municipalismo y de qué forma beneficiará al tejido social de Villafranca?

Siempre pensamos en la necesidad de tener una importante área que aglutinase la mayoría de los servicios municipales culturales como la Escuela de Música, la propia biblioteca, la Casa de la Cultura. Efectivamente, todas estas infraestructuras van a quedar integrada en una pastilla urbanística que se puede transitar. En definitiva, queremos hacer lo más sostenible posible nuestros servicios culturales, que cada vez están siendo mayores.

¿Qué medidas de control y rendición de cuentas va a fortalecer el ayuntamiento para garantizar una gestión fiscal municipal sostenible y transparente?

Todos los ayuntamientos ya estamos sometidos a normas fiscales que son muy estrictas y, a la vez, transparentes. Además, tenemos los propios funcionarios que velan porque esa gestión municipal sea impoluta.

¿Cuál es su plan para reforzar la seguridad y al mismo tiempo garantizar que la policía local opere con transparencia, respeto a los derechos ciudadanos y eficiencia municipal?

Ya hemos aprobado un reglamento que está pendiente de ratificar por la Junta de Extremadura donde se arbitran medidas que, por una parte favorecen y mejoran los derechos laborales de la propia policía y también de los ciudadanos. Hemos puesto a disposición del cuerpo de la policía recursos que les dan mayores facilidades para su trabajo como nuevos vehículos, incluso un furgón adaptado para administrativamente se pueda trabajar desde él.