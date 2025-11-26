«Más viviendas, trabajo y turismo es nuestra fórmula para fijar población»

En su discurso de investidura mencionó que uno de los principales objetivos de la legislatura es «fijar población» en Zalamea de la Serena. ¿Qué medidas concretas va a poner en marcha su equipo para frenar la despoblación y atraer a nuevos vecinos, especialmente jóvenes y familias?

Hemos adquirido una parcela de 65.000 metros cuadrados que queremos desarrollar como polígono industrial municipal. También tenemos una zona de uso industrial, que aún no está desarrollada. Hemos mantenido reuniones con todos los propietarios y la mitad está de acuerdo en desarrollarla. A lo largo del año 2026 se materializará ese desarrollo. También ya tenemos la aprobación definitiva de la unidad de actuación, donde va el recinto ferial. Además, allí se ejecutará suelo para construcción de viviendas de promoción pública y privada.

El ayuntamiento lo que quiere es que se genere más suelo para que los jóvenes puedan hacerse una casa a un precio muy asequible. Y esa es la mejor forma de fijar la población. Viviendas y trabajo es nuestra fórmula.

Recientemente, el municipio ha implantado la recogida de residuos orgánicos con contenedores marrones, lo que representa un paso hacia la sostenibilidad. ¿Cómo valora usted este cambio, y qué otras iniciativas medioambientales y de economía circular tiene previstas para los próximos años?

En la zona de La Serena este servicio está mancomunado. Hasta ahora yo creo que es bastante lento y la gente todavía no se ha adaptado. Por otro lado, estamos potenciando la cooperativa, para que crezca en socios y mejore sus instalaciones. Por ejemplo, va a ampliar esa almazara e impulsaremos la agricultura ecológica y el aceite de calidad.

¿Cuál es su estrategia para dinamizar la economía local de Zalamea, especialmente el comercio, la agricultura y el turismo? ¿Qué papel va a jugar el sector patrimonial e histórico (por ejemplo, Cancho Roano o el dístilo romano) para atraer visitantes y generar ingresos?

El desarrollo turístico para nosotros es importante. De hecho, hay proyectos en Zalamea de la Serena de varios pisos turísticos. Hay vecinos nuevos en Zalamea que vinieron a visitarla y se quedaron. El tema del comercio es más complicado. Recuperamos la feria de comercio en la localidad, el primer fin de semana de mayo, para enseñar a la gente los productos locales y que conozcan las empresas que los elaboran.

Zalamea tiene un rico legado histórico: el yacimiento de Cancho Roano, el dístilo romano, su vínculo con Pedro Calderón de la Barca… ¿Cómo va a impulsar el Ayuntamiento la protección y la promoción de este patrimonio? ¿Hay planes concretos para turismo cultural o rutas patrimoniales?

Nosotros seguimos trabajando, por ejemplo, en las zonas del Castillo de Arribalavilla. El ayuntamiento no hace mucho que adquirió una zona importante cerca del castillo, que también tiene bastantes restos arqueológicos. Queremos hacer un plan director del castillo, para diseñar el proceso de restauración que queremos. Nos han concedido un proyecto de pueblos inteligentes, para hacer, por ejemplo, fotos en calidad 5G, vídeos, poner cámaras turísticas donde cualquiera pueda ver las plazas de la localidad en todo momento a través de una web. Igualmente, queremos potenciar lo relacionado con de Antonio de Nebrija. Hay proyectos de seguir excavando ciertas zonas en Cerro Borreguero porque hay mucho que descubrir en Zalamea de la Serena.

¿Cómo planea mejorar los servicios públicos (educación, sanidad, transporte, vivienda) para que los habitantes de Zalamea tengan una calidad de vida atractiva? Además, ¿qué políticas va a promover para generar empleo local, sobre todo para quienes viven o quieren vivir en un municipio pequeño?

A ver, en el tema sanitario está muy avanzado el tema de inversión en nuestro centro de salud, porque entendemos que la necesita. La Junta de Extremadura es muy consciente de ello. Necesitamos un helipuerto porque estamos a media hora del nuestro hospital de referencia. Necesitamos un servicio de ambulancia permanente, porque hay mucha demanda. En el tema educativo se ha implantado una formación profesional en nuestro instituto sobre agricultura ecológica. Les hemos cedido un vivero que tenemos en Docenario, para que hagan prácticas allí.

En transporte hay un proyecto del que estamos pendientes de una subvención europea solicitada de manera conjunta por la comarca de la Serena para la adquisición de un medio de transporte adaptado. En relativamente poco tiempo habremos adquirido el vehículo con esta subvención, y ese sería un servicio más que prestar a nuestro ayuntamiento, que no tiene competencias en ese tema.