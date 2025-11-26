Cuarta edición
Zafra acoge el Foro Municipalismo Badajoz con el turismo y la digitalización como ejes centrales
La directora de La Crónica de Badajoz hace una enardecida defensa de lo municipal y de la vida en los pueblos
El Recinto Ferial de Zafra es desde esta mañana el escenario del Foro Municipalismo Badajoz, que organiza La Crónica de Badajoz y El Periódico Extremadura, cabeceras de Grupo Prensa Ibérica en la región, con el apoyo de la Junta de Extremadura. La cita reúne en el Pabellón Central a responsables institucionales, expertos del ámbito académico y representantes del tejido empresarial para analizar los retos actuales de los municipios extremeños. El encuentro y está moderado por Ascensión Martínez, directora de La Crónica de Badajoz.
La jornada ha arrancado con la recepción de asistentes y un café de bienvenida, seguida de las palabras inaugurales de la propia directora de La Crónica de Badajoz, quien ha desgranado distintas definiciones de municipalismo y realizado una enardecida defensa de la vida en los pueblos.
Ascensión Martínez afirma que el municipalismo “es poner al municipio en el centro de la acción y de la participación política. Municipalismo es dar el protagonismo que merece a la administración más cercana al ciudadano y dotarla de recursos para que pueda satisfacer sus necesidades. El municipalismo es conocer la realidad local y las demandas de los vecinos para buscar y encontrar soluciones y municipalismo es acompañar las iniciativas que generan empleo y que asientan la población al territorio”.
Ha añadido que municipalismo es mejorar la imagen que se quiere proyectar fuera, cuidar de las tradiciones, contribuir a mantenerlas y ensalzarlas, cooperar en la producción de energías limpias, así como proteger el medio ambiente, rescatar y mantener el patrimonio histórico y además aprovechar las nuevas vías de desarrollo para encaminarse hacia un futuro esperanzador.
Concluyó que “el futuro de nuestros municipios es el futuro de nuestra región y, entre todos, tenemos que buscar la manera de avanzar a la misma velocidad para llegar, mantenernos y crecer”.
“Soy consciente de las dificultades a las que se enfrentan sus vecinos y sus ayuntamientos para intentar no solo retener, sino no perder y atraer población, que sus jóvenes se convenzan de las ventajas de vivir donde se criaron y donde siguen sus padres. Eso solo se consigue generando oportunidades: oportunidades de empleo, de vivienda, de sanidad, de educación, de ocio”, indicó la periodista.
