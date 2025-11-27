El arco, las termas, la domus, el anfiteatro… Cáparra recupera su esencia romana

No era un simple punto de paso, sino una ciudad bien articulada, con vida cívica, comercio y actividad económica constante. Cáparra contaba con un foro como núcleo político y religioso, termas públicas, tabernae abiertas a sus principales vías, una puerta monumental en el sureste y un anfiteatro que mostraba su intensa actividad lúdica. Su elemento más emblemático, el arco cuadrifronte o tetrapylon, único en España, presidía el cruce del cardo y el decumanus como símbolo de identidad urbana.

De la ruina medieval a las primeras excavaciones

Tras su decadencia en época medieval, cuando quedó reducida a ventas y posadas para los viajeros que recorrían la antigua calzada, el interés científico por Cáparra resurgió en el siglo XX. Antonio Cristino Floriano inició las primeras excavaciones en 1929, seguido por José María Blázquez en los años 60, y más tarde por campañas impulsadas por la Diputación de Cáceres, la Universidad de Extremadura y el Proyecto Alba Plata.

Un proyecto de dos millones de euros

Desde 2024, Cáparra se encuentra inmersa en un plan de consolidación y remodelación dotado con dos millones de euros, cuya finalización está prevista para febrero de 2026. Este jueves, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, visitó el yacimiento para supervisar los trabajos, que ya superan el 75 por ciento de ejecución. La responsable regional destacó que se trata de una intervención “ambiciosa y necesaria”, dado que el enclave llevaba más de veinte años sin una actuación integral.

Tres líneas principales

Las obras se desarrollan en tres grandes líneas. La primera es la remodelación del centro de interpretación, prácticamente finalizada, que ampliará los espacios expositivos y mejorará la acogida al visitante.

El segundo bloque se centra en la restauración de los elementos más significativos: el arco, las termas, la domus, la puerta sureste y el anfiteatro. La mayor parte de estas intervenciones están concluidas. En las termas se refuerza la tarima de la cubierta para garantizar mayor seguridad y accesibilidad, mientras que en el anfiteatro se ha trabajado para preservar la estructura y facilitar su visita.

Excavación del foro y nuevos hallazgos

La tercera línea de trabajo corresponde a la excavación arqueológica del foro, ya completada. Esta actuación ha permitido recuperar monedas, restos materiales de época romana y estructuras posteriores. También se ha delimitado por completo el perímetro de los muros y se está nivelando el terreno para permitir su utilización durante la extensión del Festival Internacional de Teatro de Mérida en verano.

Referente patrimonial

Bazaga ha destacado que Cáparra se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada al turismo cultural en Extremadura, con 50.000 visitantes en el último año abierto. La consejera subrayó que estas actuaciones protegen el legado histórico, mejoran la accesibilidad y preparan el recinto para nuevos usos culturales, reforzando el papel del enclave como referencia patrimonial en el cruce histórico de la Ruta de la Plata.