Badajoz celebra una final histórica de la V Escuela de Liderazgo Inspirador

El Edificio Ibercaja de Badajoz fue escenario este 19 de noviembre de una de las ediciones más multitudinarias y vibrantes de la Escuela de Liderazgo Inspirador. Más de 480 asistentes llenaron el auditorio para presenciar la final de un programa que, tras cinco ediciones consecutivas, se ha consolidado como uno de los grandes espacios de participación juvenil e innovación social en Extremadura.

Después de varios meses de formación, acompañamiento y rondas clasificatorias, los grupos finalistas presentaron sus propuestas ante un jurado compuesto por representantes del tejido empresarial y educativo de la región. La calidad y madurez de los proyectos reflejó la diversidad de los diez retos planteados por la Escuela, aunque dos temas dominaron con claridad: la urgencia de abordar el problema global de los residuos y su impacto ambiental, y la necesidad de retener y atraer talento joven, una preocupación que atravesó tanto los discursos institucionales como las propuestas de los propios participantes.

Patrocinadores de la Escuela de Liderazgo Empresarial. / EL PERIÓDICO

Proyecto Revincula

En este contexto, el proyecto Revincula se convirtió en el absoluto protagonista de la jornada. Desarrollado por Pablo Suero, Paqui García y Pedro Barrera, el equipo presentó un sistema pionero que conecta empresas, entidades financieras y organismos públicos para transformar residuos en recursos productivos con garantías, trazabilidad e incentivos económicos. Su enfoque innovador no solo convenció al jurado, sino que generó un interés notable entre las instituciones presentes, que destacaron su potencial para aportar soluciones reales a uno de los problemas más urgentes del siglo XXI. Revincula obtuvo los dos premios principales del certamen: el Premio de la Escuela de Liderazgo Inspirador y el Premio Ibercaja, ambos dotados con 1.000 euros respectivamente.

El proyecto subcampeón, formado por Carlos Molina, Pablo Rodríguez y Miriam Prieto, también tuvo una acogida especialmente positiva. Su propuesta abordó de manera directa el desafío de la retención y atracción del talento joven mediante la creación de una plataforma juvenil centrada en el acompañamiento profesional, el bienestar y la conexión de la juventud con oportunidades reales dentro y fuera de la región. El objetivo del proyecto es claro: lograr que quedarse o venir a Extremadura sea una opción viable, motivadora y atractiva para quienes buscan desarrollar su vida personal y profesional. El equipo recibió el premio de 500 euros como reconocimiento a la relevancia y pertinencia de su iniciativa.

Además, El Corte Inglés repartió tarjetas por valor de 100 euros a 8 participantes de la Escuela por su labor individual.

Una de las exposiciones del concurso. / IBERCAJA

Participación de autoridades

La final contó con la participación de autoridades regionales y locales que quisieron respaldar el talento joven extremeño. Intervinieron la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el director territorial de Ibercaja, Roberto Ledesma. En sus discursos coincidieron en un mensaje común: Extremadura necesita seguir generando oportunidades que conviertan a los jóvenes en protagonistas del desarrollo regional, fomentando la innovación, la energía creativa y el retorno del talento.

Autoridades en el salón de actos del Edificio Ibercaja. / IBERCAJA

El jurado estuvo integrado por representantes del Instituto de la Juventud de Extremadura, el Consejo de la Juventud de Extremadura, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura, el Grupo Bolschare, la Deutz Business School, UNINDE y El Corte Inglés, que valoraron la solidez técnica y el impacto social de las propuestas finalistas.

Tras cinco ediciones, la Escuela de Liderazgo Inspirador supera ya los 2.500 jóvenes participantes y se reafirma como un espacio esencial para impulsar nuevas ideas, conectar a la juventud con las instituciones y reforzar el ecosistema emprendedor de la región. La edición de este año volvió a demostrar que Extremadura cuenta con una generación preparada, comprometida y decidida a liderar los cambios que vienen.