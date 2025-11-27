Central Nuclear de Almaraz
Ciudadanos reivindica la continuidad de Almaraz como pieza clave para el sistema energético español
La formación política señala que la central nuclear es "energía limpia, barata y segura", y advierte que cerrar la planta dañaría gravemente a la comarca
Ciudadanos ha insistido hoy en la importancia de mantener operativa la central nuclear de Almaraz, a la que considera un elemento esencial tanto para garantizar el suministro eléctrico del país como para sostener la economía de toda Extremadura. El secretario general del partido, Carlos Pérez-Nievas, ha recalcado que esta instalación produce “una energía limpia, asequible y, sobre todo, segura”, motivos por los cuales debería continuar en funcionamiento.
Pérez-Nievas ha recordado que los temores históricos en torno a la energía nuclear “pertenecen a otra época” y carecen de fundamento técnico o ambiental en la actualidad. Según ha afirmado, la nuclear sigue siendo necesaria dentro del sistema energético español y debe convivir con las energías renovables para conformar “el equilibrio ideal”.
El líder de Cs también ha puesto como ejemplo los errores de otros países: “Alemania se ha equivocado al clausurar todas sus centrales y España no debería repetir esa decisión”. Asimismo, ha mencionado el encuentro celebrado por Ciudadanos el pasado viernes en Valencia, titulado “Nuclear: base del mix energético sostenible”, donde expertos como Alfredo García (@OperadorNuclear) y otros especialistas de renombre en dicho campo destacaron el papel de esta tecnología en la estabilidad del sistema eléctrico, la reducción de emisiones y la contención de precios.
Pérez-Nievas ha subrayado igualmente la relevancia social y económica de la planta para la zona, advirtiendo de que su cierre tendría consecuencias devastadoras para el empleo y el desarrollo local de manera directa: “No podemos condenar a una comarca entera a la falta de oportunidades por decisiones tomadas desde prejuicios ideológicos”, ha afirmado.
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
- Nueva convocatoria de las ayudas para estudiar inglés: 40 euros al mes para alumnos extremeños de ESO