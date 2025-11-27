Ciudadanos reivindica la continuidad de Almaraz como pieza clave para el sistema energético español

Ciudadanos ha insistido hoy en la importancia de mantener operativa la central nuclear de Almaraz, a la que considera un elemento esencial tanto para garantizar el suministro eléctrico del país como para sostener la economía de toda Extremadura. El secretario general del partido, Carlos Pérez-Nievas, ha recalcado que esta instalación produce “una energía limpia, asequible y, sobre todo, segura”, motivos por los cuales debería continuar en funcionamiento.

Pérez-Nievas ha recordado que los temores históricos en torno a la energía nuclear “pertenecen a otra época” y carecen de fundamento técnico o ambiental en la actualidad. Según ha afirmado, la nuclear sigue siendo necesaria dentro del sistema energético español y debe convivir con las energías renovables para conformar “el equilibrio ideal”.

El líder de Cs también ha puesto como ejemplo los errores de otros países: “Alemania se ha equivocado al clausurar todas sus centrales y España no debería repetir esa decisión”. Asimismo, ha mencionado el encuentro celebrado por Ciudadanos el pasado viernes en Valencia, titulado “Nuclear: base del mix energético sostenible”, donde expertos como Alfredo García (@OperadorNuclear) y otros especialistas de renombre en dicho campo destacaron el papel de esta tecnología en la estabilidad del sistema eléctrico, la reducción de emisiones y la contención de precios.

Pérez-Nievas ha subrayado igualmente la relevancia social y económica de la planta para la zona, advirtiendo de que su cierre tendría consecuencias devastadoras para el empleo y el desarrollo local de manera directa: “No podemos condenar a una comarca entera a la falta de oportunidades por decisiones tomadas desde prejuicios ideológicos”, ha afirmado.