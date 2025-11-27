Recolecta segura
Evita riesgos: la Guardia Civil comparte sus recomendaciones para la recogida segura de setas
Además de la vestimenta y la ruta, la Guardia Civil destaca que es fundamental llevar mapas y conocer la normativa del lugar para disfrutar de la micología de forma segura
Tras una intensa temporada de lluvias, seguida de una bajada notable de las temperaturas, se reúnen las condiciones perfectas que favorecen el crecimiento de hongos en la región. Son muchos los que disfrutan de la micología pero, además de conocer las diferentes tipologías presentes en Extremadura, es necesario tener en cuenta una serie de factores adicionales. Desde las redes sociales de la Guardia Civil previenen e indican cómo evitar riesgos a la hora de acercarse al monte e ir a recoger setas.
1.Consultar la climatología del lugar
Prever las condiciones climatológicas previstas para el día en el que se va a realizar la ruta y comprobar la probabilidad de precipitación es fundamental, pues acudir al monte puede ser peligroso ante una tormenta o situaciones climatológicas adversas.
2. Dar a conocer la ruta prevista
Tener claro e indicarle a algún conocido la ubicación concreta de dónde te vas a encontrar, indicar la ruta prevista al completo. Una simple acción que puede salvar vidas en caso de desorientación.
3.La vestimenta es clave
Llevar una vestimenta apropiada: con calzado antideslizante y cesta transpirable para depositar las setas, bien sea de mimbre o de cualquier otro material, pero nunca en bolsas de plástico, de esta forma se facilita la dispersión de esporas y se contribuye a la regeneración del entorno.
4.Conocer el entorno
Conocer las limitaciones y condiciones del monte a explorar, pues este puede presentar tres tipos de restricciones:
- Regulado: Se necesita una autorización comercial o recreativa.
- Episódico: Únicamente se debe tener claro que solamente se pueden recoger 3 kilos por persona y día, sin necesidad de autorización.
- Reservado: Se requiere una autorización del propietario del aprovechamiento micológico.
5.Prevención
Llevar consigo el teléfono móvil con la batería bien cargada, es fundamental para permitir la geolocalización de la persona en caso de despiste. Sin embargo, es mejor prevenir y llevar mapas físicos u online, descargados con anterioridad.
6.Desconocimiento
Si no se conoce la seta, no se debe recolectar ni consumir, de esta manera se evitan intoxicaciones por desconocimiento de la especie micológica.
7.Respeta el entorno
Evita remover el suelo en exceso, y recoge solo lo necesario y nunca desproporcionadamente, favoreciendo la biodiversidad.
