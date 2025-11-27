El tiempo
El frío se instala en Extremadura: cinco localidades marcan mínimas bajo cero este jueves
El termómetro ha descendido bajo cero en cinco municipios de Extremadura este jueves, con Navalmoral de la Mata registrando la temperatura más baja, -2 grados
El frío se ha instalado en Extremadura y, pese a que las últimas jornadas están siendo soleadas, el termómetro ya ha bajado de los 0 grados en varias localidades de la región. Este jueves, cinco municipios han registrado temperaturas mínimas bajo cero durante las primeras horas de la mañana.
El récord lo ha marcado a las 8.20 de la mañana Navalmoral de la Mata, donde se han registrado -2 grados. Le sigue Herrera del Duque, uno de los municipios de temperaturas extremas de La Siberia, donde a las 7.50 horas el mercurio marcaba -1.6 grados.
Los otros tres pueblos más fríos de esta jornada son también pacenses: Peraleda del Zaucejo, Retamal de Llerena y Villafranca de los Barros, con -1.3, -0.8 y -0.7 grados respectivamente, entre las 6.50 y las 8.30 de la mañana.
Ya por la tarde, las máximas se han registrado en la localidad cacereña de Nuñomoral, donde el termómetro ha marcado 18.2 grados, y en Mérida, que ha registrado a las 15.20 horas 17.5 grados.
Para la jornada de este viernes, no se esperan fenómenos atmosféricos significativos ni hay previsión de avisos. Eso sí, seguirá haciendo frío, aunque las temperaturas pueden ascender ligeramente, según la Agencia Estatatal de Meteorología (Aemet). Oscilarán entre los 2 y los 17 grados en Badajoz y los 2 y los 14 en Cáceres.
Tampoco se descartan bancos de nieblas matinales y puede haber heladas débiles dispersas.
Fin de semana
De cara al fin de semana, se esperan nieblas en la jornada del sábado, principalmente en los valles del Tajo y Guadiana por la mañana, y por la noche en las sierras. Los cielos estarán nubosos y pueden caer precipitaciones débiles en el norte de la región.
En cuanto a las temperaturas, se mantiene el frío, con mínimas sin cambios y máximas en descenso. Se pueden registrar, además, algunas heladas débiles dispersas.
Ya para el domingo, la Aemet predice precipitaciones débiles dispersas en la primera mitad del día y posibilidad de brumas y nieblas.
Las temperaturas, en este caso, podrían experimentar un ascenso mantenerse sin cambios.
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
- Nueva convocatoria de las ayudas para estudiar inglés: 40 euros al mes para alumnos extremeños de ESO