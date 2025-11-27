Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El frío se instala en Extremadura: cinco localidades marcan mínimas bajo cero este jueves

El termómetro ha descendido bajo cero en cinco municipios de Extremadura este jueves, con Navalmoral de la Mata registrando la temperatura más baja, -2 grados

El frío se instala en Extremadura

El frío se instala en Extremadura / Efe

Laura Alcázar

Laura Alcázar

El frío se ha instalado en Extremadura y, pese a que las últimas jornadas están siendo soleadas, el termómetro ya ha bajado de los 0 grados en varias localidades de la región. Este jueves, cinco municipios han registrado temperaturas mínimas bajo cero durante las primeras horas de la mañana.

El récord lo ha marcado a las 8.20 de la mañana Navalmoral de la Mata, donde se han registrado -2 grados. Le sigue Herrera del Duque, uno de los municipios de temperaturas extremas de La Siberia, donde a las 7.50 horas el mercurio marcaba -1.6 grados.

Los otros tres pueblos más fríos de esta jornada son también pacenses: Peraleda del Zaucejo, Retamal de Llerena y Villafranca de los Barros, con -1.3, -0.8 y -0.7 grados respectivamente, entre las 6.50 y las 8.30 de la mañana.

Ya por la tarde, las máximas se han registrado en la localidad cacereña de Nuñomoral, donde el termómetro ha marcado 18.2 grados, y en Mérida, que ha registrado a las 15.20 horas 17.5 grados.

Para la jornada de este viernes, no se esperan fenómenos atmosféricos significativos ni hay previsión de avisos. Eso sí, seguirá haciendo frío, aunque las temperaturas pueden ascender ligeramente, según la Agencia Estatatal de Meteorología (Aemet). Oscilarán entre los 2 y los 17 grados en Badajoz y los 2 y los 14 en Cáceres.

Tampoco se descartan bancos de nieblas matinales y puede haber heladas débiles dispersas.

Mapa de la predicción del domingo de la Aemet

Mapa de la predicción del domingo de la Aemet / Aemet

Fin de semana

De cara al fin de semana, se esperan nieblas en la jornada del sábado, principalmente en los valles del Tajo y Guadiana por la mañana, y por la noche en las sierras. Los cielos estarán nubosos y pueden caer precipitaciones débiles en el norte de la región.

En cuanto a las temperaturas, se mantiene el frío, con mínimas sin cambios y máximas en descenso. Se pueden registrar, además, algunas heladas débiles dispersas.

Ya para el domingo, la Aemet predice precipitaciones débiles dispersas en la primera mitad del día y posibilidad de brumas y nieblas.

Las temperaturas, en este caso, podrían experimentar un ascenso mantenerse sin cambios.

