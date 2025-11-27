Un grupo asiástico impulsa un proyecto de 6 millones en Alburquerque para mostrar la cultura pastoril al turista de Oriente

El Ayuntamiento de Alburquerque ha dado un paso crucial para facilitar el desarrollo de un proyecto agroturístico de amplio alcance en la Dehesa Comunal de Los Baldíos, impulsado por un grupo inversor asiático y dotado con una inversión de 6 millones de euros. La actuación contempla el acotamiento de 24,14 hectáreas destinadas a actividades turísticas, educativas y de recuperación de la cultura agrosilvopastoril tradicional.

Según explicó el alcalde, Manuel Gutiérrez, el plan permitirá rehabilitar dos cortijos en ruina situados en las cercanías de Los Riscos y orientará su oferta principalmente a visitantes asiáticos. El Ayuntamiento mantiene abiertas las negociaciones sobre el alquiler de las parcelas y la previsión de creación de empleo, a la espera de la autorización definitiva de la Junta de Extremadura.

Recuperación ambiental y diversificación económica

La iniciativa pretende integrar turismo de naturaleza, formación y restauración ambiental en un espacio de alto valor paisajístico. El consistorio considera que este proyecto puede ampliar la oferta turística de Alburquerque, atraer nuevos perfiles de visitantes y generar oportunidades en el medio rural, además de la reparación ambiental.

Por todas estas razones, el pleno ha aprobado este jueves la memoria justificativa para el cambio de uso de suelo, de agrícola a agroturístico, que permitirá el acotamiento de dos parcelas de la Dehesa Comunal 'Los Baldíos'.

El pleno ha destacado que la actuación supone un impulso estratégico para dinamizar la dehesa comunal y reforzar la proyección exterior del municipio.

"Un municipio con fuerte potencial"

El propio alcalde, Manuel Gutiérrez, asegura que Alburquerque es un municipio "con un fuerte potencial patrimonial, monumental, histórico y medioambiental", que necesita de proyectos "como este y como otros, de gran envergadura, que se están asentando en nuestro término municipal". Por ello, el ayuntamiento facilita la puesta en valor de esos recursos y su orientación "hacia las nuevas demandas de turismo cultural y natural, no masificado, que comienza a abrirse paso en las zonas rurales y que podría actuar como motor de desarrollo económico para nuestro pueblo y para nuestra comarca", subraya.

Situación económica

Además, durante el pleno de este jueves, el ayuntamiento ha expuesto el Plan de Sostenibilidad Financiera, que amplía en 20 años la amortización de los préstamos municipales, superiores a los 10 millones de euros. Pese a esta carga, se aprobó la Cuenta General de 2024, que presenta un saldo positivo de 400.000 euros.

Respecto al robo de armamento de la Policía Local ocurrido el 7 de agosto, el alcalde ha asegurado que se han reforzado las medidas de seguridad con videovigilancia y nuevo material.