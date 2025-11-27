La Junta recomienda el uso de mascarillas y extremar la higiene ante los síntomas de la gripe

La gripe sigue recorriendo Extremadura. La tasa de incidencia de este virus en la Atención Primaria se sitúa en 27 casos por cada cien mil habitantes, un 63% menos que siete días atrás, cuando alcanzaba los 73 casos, según el último informe del sistema de vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Extremadura, de la Red de Vigilancia Epidemiológica, correspondiente a la semana 47 de 2025 (del 17 al 23 de noviembre). En la primera semana del mes, la incidencia llegó a situarse en 59 casos.

Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales sostienen que en este momento el uso de mascarillas no es obligatorio en la región, aunque implantar su obligatoriedad "se está valorando para poder tomar una decisión responsable y basada en criterios sanitarios". Mientras tanto, y antes síntomas compatibles con la gripe, el Servicio Extremeño de Salud (SES) recomienda el uso de tapabocas, además de la vacunación, la higiene de manos, el aislamiento social, si fuera necesario, y los antivirales bajo prescripción médica.

Vacunación

En cuanto a la tasa de vacunación de gripe, el departamento sanitario informa de que en las seis primeras semanas de la presente campaña se han administrado un total de 236.239 dosis, 1.934 más con respecto al mismo periodo del pasado año, cuando se administraron 234.305 vacunas. Con el objetivo de facilitar la conciliación y mejorar el acceso a la inmunización de la población extremeña, la vacunación de gripe coronavirus se realiza en horario de tarde, entre las 16.30 y las 19.30 horas, y sin cita previa.

El sistema de vigilancia centinela de IRA en Extremadura recoge que en la semana 47 del año la incidencia del covid, gripe y Virus Respiratorio Sincitial (VRS) disminuyó hasta los 254 casos por cien mil habitantes frente a los 292 de la semana anterior. En este periodo, los menores entre 1 y 4 años fueron el grupo de edad con una mayor incidencia de IRA, 2.899 casos. En el caso de la gripe, cuya positividad de las muestras son en su mayoría del tipo AH3, la mayor tasa se da en el mismo grupo de edad, con 362 casos.

En comparación con el año anterior, la tasa de incidencia acumulada de gripe (226) triplica la de la misma semana de hace un año (65); mientras que en el caso del VRS baja de 22 a 6 la acumulada y del covid-19 pasa de 116 a 151 casos esta temporada. En su conjunto, esta tasa acumulada representa 1.866 casos por cien mil habitantes hasta la semana del informe, frente a los 1.611 del mismo periodo en la temporada pasada.