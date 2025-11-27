¿Te llaman de un número desconocido pidiendo dinero? Esta es la nueva estafa de la que alerta la Policía Nacional

La inteligencia artificial no deja de avanzar, y distinguir la realidad de lo ficticio es cada vez más complicado. Desde el perfil de la Policía Nacional en redes sociales, alertan de la última estafa telefónica.

Así funciona

El estafador clona la voz de un amigo o conocido con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial y, posteriormente, emite una llamada a su víctima desde un número desconocido para el afectado.

En esta llamada, aparentemente real, el estafador comunica que dicha persona cercana se encuentra en una situación de riesgo, o que acaba de sufrir un accidente, y de forma desesperada pide una alta cuantía económica.

¿Cuál es la solución?

Desde la Policía Nacional recomiendan establecer una palabra o fecha, a modo de clave, que únicamente sea conocida por el entorno más cercano. Esta clave se empleará o se solicitará ante cualquier llamada sospechosa. Si la persona que llama es real, y de verdad necesita una determinada cuantía de dinero, conocerá cuál es la palabra clave acordada.