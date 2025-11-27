Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 27 de noviembre de 2025

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de archivo de un rebaño de ovejas.

Imagen de archivo de un rebaño de ovejas. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 27 de noviembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, jueves 27 de noviembre de 2025

Lonja de Extremadura, jueves 27 de noviembre de 2025

Lonja de Extremadura, jueves 27 de noviembre de 2025

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
  2. La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
  3. La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
  4. La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
  5. A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
  6. El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
  7. Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
  8. Oposiciones del SES: los 17.000 aspirantes a celador, pinche y auxiliar administrativo celebrarán sus exámenes a finales de enero

Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace

Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace

Banquete a base de cordero para los difuntos: el ritual de los tartesos al descubierto en Medellín

Banquete a base de cordero para los difuntos: el ritual de los tartesos al descubierto en Medellín

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 27 de noviembre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 27 de noviembre de 2025

Badajoz celebra una final histórica de la V Escuela de Liderazgo Inspirador

Badajoz celebra una final histórica de la V Escuela de Liderazgo Inspirador

Garriga sobre las elecciones: "O el sentido común de Vox o el bipartidismo de abandono perpetuo"

Garriga sobre las elecciones: "O el sentido común de Vox o el bipartidismo de abandono perpetuo"

Unidas por Extremadura se compromete a destinar 100 millones de euros a los municipios extremeños

Unidas por Extremadura se compromete a destinar 100 millones de euros a los municipios extremeños

Así es Macarraca, el restaurante extremeño que ha debutado en la Guía Michelin

El PP asegura que María Guardiola está poniendo "la alfombra roja" a las grandes inversiones en Extremadura

El PP asegura que María Guardiola está poniendo "la alfombra roja" a las grandes inversiones en Extremadura
Tracking Pixel Contents