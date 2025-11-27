Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

María Guardiola exige a Sánchez que convoque elecciones tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo

Guardiola afirma que la situación del Gobierno, sin presupuestos y con la pérdida de aliados, justifica la convocatoria electoral

María Guardiola

María Guardiola / Javier Cintas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones generales para salir del "callejón sin salida" en el que se encuentra tras la entrada en prisión de cargos de su partido, sin presupuestos y sin aliados para dar continuidad a sus políticas.

"Con el sanchismo entrando en prisión, sin presupuestos y sin aliados, Sánchez debe convocar elecciones", ha señalado la dirigente 'popular' en un mensaje en la red social X, publicado tras conocerse que el Tribunal Supremo ha enviado a prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.

"Cada día en este callejón sin salida, es un día más de agonía política y de daño a la democracia", ha añadido la dirigente extremeña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
  2. La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
  3. La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
  4. Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
  5. A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
  6. El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
  7. Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
  8. Nueva convocatoria de las ayudas para estudiar inglés: 40 euros al mes para alumnos extremeños de ESO

María Guardiola exige a Sánchez que convoque elecciones tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo

María Guardiola exige a Sánchez que convoque elecciones tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo

Los 23 restaurantes extremeños de la Guía Michelín: repaso a la excelencia culinaria de la región

Los 23 restaurantes extremeños de la Guía Michelín: repaso a la excelencia culinaria de la región

El frío se instala en Extremadura: cinco localidades marcan mínimas bajo cero este jueves

El frío se instala en Extremadura: cinco localidades marcan mínimas bajo cero este jueves

Desestimada la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por sus manifestaciones en Mérida

Desestimada la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por sus manifestaciones en Mérida

Ciudadanos reivindica la continuidad de Almaraz como pieza clave para el sistema energético español

Ciudadanos reivindica la continuidad de Almaraz como pieza clave para el sistema energético español

La Junta de Extremadura apoya a Diamond Foundry en Trujillo: Santamaría destaca la oportunidad para los jóvenes

La Junta de Extremadura apoya a Diamond Foundry en Trujillo: Santamaría destaca la oportunidad para los jóvenes

Extremadura impulsa el turismo gastronómico con el nuevo menú de caza en sus hospederías

Extremadura impulsa el turismo gastronómico con el nuevo menú de caza en sus hospederías

Nuevo Extremeñismo organiza un encuentro en Plasencia para dar voz a las mujeres rurales extremeñas

Nuevo Extremeñismo organiza un encuentro en Plasencia para dar voz a las mujeres rurales extremeñas
Tracking Pixel Contents