Política
María Guardiola exige a Sánchez que convoque elecciones tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo
Guardiola afirma que la situación del Gobierno, sin presupuestos y con la pérdida de aliados, justifica la convocatoria electoral
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reclamado a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones generales para salir del "callejón sin salida" en el que se encuentra tras la entrada en prisión de cargos de su partido, sin presupuestos y sin aliados para dar continuidad a sus políticas.
"Con el sanchismo entrando en prisión, sin presupuestos y sin aliados, Sánchez debe convocar elecciones", ha señalado la dirigente 'popular' en un mensaje en la red social X, publicado tras conocerse que el Tribunal Supremo ha enviado a prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García.
"Cada día en este callejón sin salida, es un día más de agonía política y de daño a la democracia", ha añadido la dirigente extremeña.
