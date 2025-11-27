Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Una de las promociones que se construyen en el Junquillo de Cáceres.

Una de las promociones que se construyen en el Junquillo de Cáceres. / Carlos Gil

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Nada frena la promoción de vivienda pública en Cáceres: luz verde a cien pisos en El Junquillo, y otros cien están a punto de empezar a comenzar a construirse

Urvipexsa, la empresa de la Junta de Extremadura, adjudica a un estudio de arquitectura cacereño la redacción de la tercera y cuarta fase del proyecto

Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace

Los interesados en acogerse a las ayudas de la Junta deberán estar empadronados en la región desde hace un año, además de achatarrar un vehículo sin etiqueta o con etiqueta B

Banquete a base de cordero para los difuntos: el ritual de los tartesos al descubierto en Medellín

Las excavaciones en la necrópolis se retomarán entre febrero y marzo del año que viene

El menor sometido a un brutal acoso continuado en Cáceres: "Quería justicia, no disculpas"

La víctima, un alumno con altas capacidades considerado “menor maduro”, mantuvo firme su criterio durante todo el proceso: el hostigamiento comenzó en 1º de la ESO, continuó en 3º y siguió incluso tras cambiar de centro

¿Cuánto cobran los alcaldes extremeños?: el 18% supera los 33.700 euros de salario medio

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, es el regidor con el sueldo más alto, seguido por el de Badajoz, Ignacio Gragera

TEMAS

  1. La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
  2. La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
  3. La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
  4. A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
  5. El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
  6. Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
  7. Nueva convocatoria de las ayudas para estudiar inglés: 40 euros al mes para alumnos extremeños de ESO
  8. La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 27 de noviembre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 27 de noviembre de 2025

Badajoz celebra una final histórica de la V Escuela de Liderazgo Inspirador

Badajoz celebra una final histórica de la V Escuela de Liderazgo Inspirador

Garriga sobre las elecciones: "O el sentido común de Vox o el bipartidismo de abandono perpetuo"

Garriga sobre las elecciones: "O el sentido común de Vox o el bipartidismo de abandono perpetuo"

Unidas por Extremadura se compromete a destinar 100 millones de euros a los municipios extremeños

Unidas por Extremadura se compromete a destinar 100 millones de euros a los municipios extremeños

Así es Macarraca, el restaurante extremeño que ha debutado en la Guía Michelin

