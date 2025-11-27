Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de noviembre
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Nada frena la promoción de vivienda pública en Cáceres: luz verde a cien pisos en El Junquillo, y otros cien están a punto de empezar a comenzar a construirse
Urvipexsa, la empresa de la Junta de Extremadura, adjudica a un estudio de arquitectura cacereño la redacción de la tercera y cuarta fase del proyecto
Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
Los interesados en acogerse a las ayudas de la Junta deberán estar empadronados en la región desde hace un año, además de achatarrar un vehículo sin etiqueta o con etiqueta B
Banquete a base de cordero para los difuntos: el ritual de los tartesos al descubierto en Medellín
Las excavaciones en la necrópolis se retomarán entre febrero y marzo del año que viene
El menor sometido a un brutal acoso continuado en Cáceres: "Quería justicia, no disculpas"
La víctima, un alumno con altas capacidades considerado “menor maduro”, mantuvo firme su criterio durante todo el proceso: el hostigamiento comenzó en 1º de la ESO, continuó en 3º y siguió incluso tras cambiar de centro
¿Cuánto cobran los alcaldes extremeños?: el 18% supera los 33.700 euros de salario medio
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, es el regidor con el sueldo más alto, seguido por el de Badajoz, Ignacio Gragera
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- La que faltaba': María Guardiola se estrena como 'tiktoker' prometiendo ser 'más entretenida que una rueda de prensa
- La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
- Estamos cansados de que Extremadura siempre quede para después': los regionalistas piden decidir en el futuro de la región
- Nueva convocatoria de las ayudas para estudiar inglés: 40 euros al mes para alumnos extremeños de ESO
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas