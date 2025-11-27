Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Urvipexsa, la empresa de la Junta de Extremadura, adjudica a un estudio de arquitectura cacereño la redacción de la tercera y cuarta fase del proyecto

Los interesados en acogerse a las ayudas de la Junta deberán estar empadronados en la región desde hace un año, además de achatarrar un vehículo sin etiqueta o con etiqueta B

Las excavaciones en la necrópolis se retomarán entre febrero y marzo del año que viene

La víctima, un alumno con altas capacidades considerado “menor maduro”, mantuvo firme su criterio durante todo el proceso: el hostigamiento comenzó en 1º de la ESO, continuó en 3º y siguió incluso tras cambiar de centro

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, es el regidor con el sueldo más alto, seguido por el de Badajoz, Ignacio Gragera