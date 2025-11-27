El presidente de Iberdrola, en Malpartida de Plasencia: "La electrificación es imparable"

En febrero de 2009, nacía Faramax, ubicada en Malpartida de Plasencia, con unos 4.700 habitantes, y 28 puestos de trabajo. La crisis la llevó casi hasta el cierre, pero, en 2016, el moldavo/rumano Víctor Ceoban apostó por la fábrica y, con ayuda de Iberdrola, la Junta de Extremadura y bancos, la reflotó. Hoy cuenta con más de 560 trabajadores y una facturación anual que supera los 88 millones de euros.

Este jueves, ha tenido lugar una visita institucional por la ampliación de sus instalaciones y personal, que comenzó a gestarse en 2020 y se afianzó en 2022.

No ha faltado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que ha puesto de manifiesto la importancia de la "colaboración público/privada" en este proyecto, lo que considera imprescindible para crear puestos de trabajo y un modelo a seguir.

Sánchez Galán ha destacado los inicios del proyecto, con personas tan destacadas como el fallecido Guillermo Fernández Vara. "No he sido yo, muchos más han hecho posible este proyecto, también María Guardiola" en su etapa de ampliación, ha dicho.

Sobre el futuro de la energía eléctrica y la importancia de Faramax en él, ha sido claro: "La electrificación es imparable, sin energía eléctrica no existiría internet ni el mundo digital", pero ha apuntado que, no solo se necesita producción, sino que "hacen falta redes".

En este sentido, ha señalado que, en España, "existe una demanda latente de electrificación impresionante, pero no se puede atender por falta de redes" y el futuro de Faramax está ligado a ambas y a "llevar esa producción a los consumidores a través de las redes". Para ello, espera que se pongan en marcha unos marcos reguladores que lo hagan posible.

El presidente de Iberdrola ha destacado también el potencial de Extremadura para la creación de empresas tecnológicas y ha subrayado que la iniciativa de Faramax "debe servir para crear muchas más empresas así" en la región.

La misma idea defendido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. En su caso, ha deseado que la empresa de Malpartida "sirva de inspiración a otras muchas que crean en el potencial que tiene Extremadura".

A su vez, la ha puesto también de ejemplo de la colaboración público/privada, "un modelo en el que creemos", ha afirmado.

Faramax comenzó a funcionar de la mano de Víctor Ceoban y su equipo en 2017, dedicada a la fabricación de transformadores de potencia y reactores magnéticamente controlados, con destino fundamentalmente a plantas de energías renovables y subestaciones.

Con una fabricación minuciosa, al detalle, casi artesanal y a la carta, es decir, basada en las especificaciones del cliente, provee a empresas de múltiples partes del mundo, como Estados Unidos, Dubái, Francia, Alemania, España, Portugal, África, Kazajistán y Uzbekistán