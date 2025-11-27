El restaurante Tupío entra en la lista de recomendados 2026 de la guía Michelin

Tupío ha sido seleccionado como uno de los nuevos restaurantes recomendados por la Guía Michelin. Este distintivo pone en valor el trabajo que, cada fin de semana, realiza el equipo que forma este cálido espacio, formado por cuatro personas: Guti Moreno, jefe de cocina y chef ejecutivo; Elena Acero, pastelera; Mario Fernández, sumiller y jefe de sala y Mª José Mañoso, personal de sala.

Un reconocimiento, esta recomendación Michelin 2026, que pone en valor su excelencia, consistencia y nivel de servicio.Se trata de un referente mundial de prestigio y calidad, que Guti Moreno considera como un impulso para todo el equipo que trabaja con él.

"Este reconocimiento es un impulso enorme para todo el equipo, ya que existe un trabajo diario,constante, para que el cliente disfrute de cada bocado. Es un honor para nosotros que la guía más prestigiosa del mundo se haya fijado en Tupío y haya valorado el esfuerzo que hay detrás de cada plato y de cada servicio, explica Guti.

Cocina sincera basada en el producto

El restaurante gastronómico integrado en el complejo hotelero Finca la Desa (propiedad del grupo empresarial extremeño Laura Otero), Tupío, se erige como un homenaje a la suculenta herencia culinaria de Extremadura.

Especializado en la carne decaza y las verduras de la tierra y de km 0 (alguno de los platos del menú se elabora con las variedades de su propio huerto), Tupío invita a los comensales a disfrutar de una experiencia única que celebra la esencia y el origen de las recetas tradicionales, reinterpretadas con técnicas contemporáneas.

En Tupío experimentarás un viaje por la región -y sin moverte de la silla- a través de los diferentes pases, que componen sus dos menús degustación, creados y elaborados por Guti Moreno, jefe de cocina y chef ejecutivo del proyecto.

“Tupío puede definirse como una gran cocina de base, sin muchos lujos, humilde, con producto, sin florituras y con mucho sentido. Gira en torno a la caza, pero también es una oda a la huerta y a los vegetales, en la que la temporalidad y la cercanía de los productos van de la mano”, explica Guti.

Un espacio gastronómico que, a los cuatro meses de su apertura, fue galardonado con el reconocimiento más importante de la gastronomía española, un Sol Repsol.Y a partir de aquí, se han ido sumando otros premios como la T de Oro de Extremadura, otorgado por la revista Tapas; la mejor apertura 2025, de la revista En Salsa o el premio Mantel Blanco 2025 por ser la mejor bodega de la región.