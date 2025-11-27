Banquete a base de cordero para los difuntos: el ritual de los tartesos al descubierto en Medellín

La necrópolis de Medellín vuelve a situar a Extremadura en el mapa de los grandes enclaves arqueológicos de la protohistoria peninsular gracias a los hallazgos que se han registrado en la última campaña de excavación, pues estos han permitido avanzar en el estudio de dos tumbas excavadas in situ, donde se han documentado rituales funerarios de gran relevancia, incluyendo el sacrificio de animales jóvenes.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha visitado este miércoles la necrópolis tartésica, donde junto al equipo arqueológico dirigido por José Ortega y al alcalde de la localidad, Rafael Mateos, han conocido los resultados de las excavaciones, que se iniciaron el pasado 6 de octubre, y cuyas investigaciones han confirmado la complejidad ritual de estas comunidades tartésicas del valle medio del Guadiana.

En este sentido, Ortega ha resaltado el hallazgo de un plato con restos de cordero, junto al esqueleto del animal, vinculándolo con el banquete fúnebre, una práctica vinculada a la cultura mediterránea. "Lo que hemos encontrado es un plato donde estaba consumido un trozo de cordero y el resto lo hemos hallado alrededor. Alguien se sentó allí a comer, a ofrecérselo y a compartirlo con el cuerpo, y cuando terminaron dejaron los vasos y platos", ha explicado.

Más hallazgos

En esta línea, el codirector de la campaña arqueológica ha resaltado el valor histórico del enclave, que representa la transición entre dos modelos sociales muy distintos. "El final de esta necrópolis es el principio de Cancho Roano: se pasa de una sociedad de ciudadanos libres a un mundo feudal donde un príncipe o rey vive en un palacio con sirvientes", ha señalado.

A estos hallazgos se suman elementos de ajuar excepcionales: cerámicas, bronces, marfiles e incluso oro labrado y, de manera especialmente significativa, fragmentos de cerámicas griegas de barniz negro fechadas a finales del siglo V a.C, que confirman los contactos de estas comunidades con las rutas comerciales del Mediterráneo, ha informado en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

La visita se enmarca en el convenio de cuatro años financiado con 245.000 euros por parte de la la Junta, en el que también participan el ayuntamiento metelinense y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Su objetivo es avanzar en la investigación arqueológica, protección y difusión de la Necrópolis Orientalizante de Medellín. "Esto nace de un acuerdo para que todo este patrimonio salga a flote", ha subrayado la consejera.

Oferta turística

Asimismo, Bazaga ha señalado que este trabajo conjunto permitirá convertir el yacimiento "en un foco de investigación, pero también turístico, bien recibido por toda la población". Ha insistido en que este proyecto "es una apuesta decidida por estudiar nuestro patrimonio con rigor y ponerlo al alcance de toda la ciudadanía", generando al mismo tiempo oportunidades para el medio rural.

Durante la visita, la responsable de Cultura ha agradecido la implicación del equipo científico y del personal local, recordando que estas campañas "son también oportunidades laborales y formativas para la población de Medellín". Por último, cabe destacar que las excavaciones se retomarán el próximo año, previsiblemente entre febrero y marzo, continuando así el calendario previsto hasta 2028 conforme al convenio vigente.

El pasado mes de abril, cuando se dio a conocer el acuerdo, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda Márquez de la Plata, destacó que la necrópolis constituye una muestra excepcional de la Edad de Hierro, datada en los siglos VII y VI antes de nuestra era. «Sus más de 200 tumbas excavadas y la presencia de marfiles y nácares dan testimonio de la que probablemente sea la ciudad más antigua de Extremadura», indicó.