El 'Thanksgiving' rural y extremeño del influencer Paco Jarillo con su pavo a la sal

En una pausa de la vorágine de ofertas que antecede al Black Friday, el popular influencer rural y divulgador gastronómico, Paco Jarillo, ha compartido con sus seguidores una celebración muy particular del Día de Acción de Gracias (o Thanksgiving), una festividad típicamente estadounidense. Lejos de las grandes producciones, Jarillo ha optado por un plato sencillo pero tradicional: pechuga de pavo asada a la sal con salsa agridulce.

"No podía dejar pasar un día señalado con comida típica sin celebrarlo como es debido," comenta Jarillo, destacando la importancia del pavo en esta festividad que, aunque ajena a la tradición española, es una excusa perfecta para un buen plato.

La receta: jugosidad y simplicidad

El plato, descrito por el cocinero como "sencillo de hacer, que queda muy bueno, bien jugoso y que se puede guardar para futuras preparaciones," se centra en la técnica de la salazón para garantizar la humedad de la carne.

El Unto: Jarillo comienza preparando un aderezo con una mezcla de pimentón de la Vera picante (ajustable al gusto), orégano seco, pimienta recién molida, aceite de oliva virgen y vinagre de Jerez. Con esta mezcla, unta completamente la pechuga de pavo. La Cama de Sal: Tras precalentar el horno a 180 grados, humedece la sal gorda para crear una base en la fuente y cubre la pechuga totalmente con el resto de la sal. Tiempo de Cocción: Hornea el pavo durante 50 minutos. Un paso crucial para el resultado final es el reposo, ya que Jarillo la deja enfriar cubierta por la sal para conservar todos sus jugos.

El pavo bajo la costra de sal. / Paco Jarillo

El contrapunto de sabor

Para equilibrar el sabor del asado a la sal, Jarillo prepara una sencilla pero efectiva salsa agridulce. La clave está en la combinación de ingredientes a fuego suave, removiendo constantemente con unas varillas: dos cucharadas de salsa de soja, dos cucharadas de mostaza de Dijon y dos cucharadas de miel.

Una vez el pavo reposa, el influencer retira la capa de sal, corta en lonchas finas y sirve salseando ligeramente para un resultado final de restaurante.

Como nota final de su publicación, Paco Jarillo hace un llamamiento a sus seguidores sobre un problema técnico en la plataforma. "Y ahora Instagram no me deja poner mis hashtags habituales... ¿Os pasa también a vosotros??", cierra su post, poniendo su toque de actualidad digital a la celebración culinaria.

Ganadería y pasión por la gastronomía

Hace 14 años, Paco Jarillo (1969), historiador y exdirector de televisión local en Cáceres, decidió cambiar la vida en la ciudad por su pueblo natal, Valdelacasa de Tajo (Geoparque Villuercas-Ibores-Jara). Este retorno supuso un cambio de profesión: aparcó el periodismo para dedicarse a la ganadería ovina, cuidando un rebaño de unas 200 ovejas, una labor que comienza temprano y constituye su sustento económico.

A pesar de las exigencias del campo, la jornada de Jarillo tiene un punto culminante al mediodía: su ritual en la cocina. Es un "gourmet de libro" que empezó a cocinar para sí mismo y para su padre de 85 años, inspirándose en las técnicas de Arguiñano e internet. Desde hace ocho años, comparte su menú diario en Instagram, sin buscar la "foto bonita", sino mostrando lo que realmente come.

Su perfil es un extenso mosaico culinario con más de 3.700 platos y cerca de mil recetas únicas, atrayendo a más de 8.000 seguidores. Jarillo confiesa su amor por los arroces (limitados a los domingos) y la cocina oriental. Se surte en mercados cercanos y en grandes superficies, complementando su despensa con compras online para mantener la riqueza y variedad de su cocina rural.