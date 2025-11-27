Vox: "Extremadura está asfixiada por impuestos y burocracia y venimos a rescatarla"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha denunciado este jueves en Cáceres que la región "está asfixiada por impuestos y burocracia" y ha defendido que su partido "viene a rescatarla" mediante una bajada generalizada de impuestos y la reactivación de la construcción de vivienda.

El acto, celebrado con empresarios de distintos sectores, ha contado también con la participación del diputado nacional José María Figaredo, portavoz de Economía de Vox, quien ha insistido en que "no puede faltar mano de obra mientras haya paro en el país".

Los ejes del programa

Fernández Calle ha asegurado que todos los empresarios trasladan "el mismo diagnóstico" sobre la falta de trabajadores, "una burocracia asfixiante y unos impuestos que les llevan al borde del cierre". Una situación que, según ha dicho, se agrava por "el abandono total por parte de la administración de María Guardiola".

El candidato ha avanzado que el programa económico de Vox incluirá una reducción generalizada de impuestos como "primer paso para rescatar a las empresas atrapadas en un muro burocrático que impide cualquier crecimiento".

En materia de vivienda, ha planteado la necesidad de "desbloquear los cuellos de botella urbanísticos que paralizan la calificación de suelo" y derogar "las leyes anti-alquiler del PSOE que han expulsado miles de viviendas del mercado".

Mano de obra y vivienda

Por su parte, José María Figaredo ha calificado de "inexplicable" que España tenga problemas de mano de obra con tasas de paro del 10% entre nacionales, del 15% entre inmigrantes legales y del 25 % entre inmigrantes de origen africano.

"La situación del paro es terrorífica", ha afirmado, criticando que se hable de importar trabajadores cuando "hay millones de españoles sin empleo". Ha abogado por "establecer los mecanismos para que esas personas entren en el tejido productivo".

En cuanto al mercado inmobiliario, ha defendido que "hay que volver a construir vivienda" y "derogar las leyes nocivas que atacan el alquiler", ya que han reducido la oferta disponible.

Figaredo también ha denunciado los "privilegios fiscales" a fortunas extranjeras que compran vivienda "a tocateja", lo que, según ha afirmado, "está expulsando a los compradores nacionales y tensionando el mercado".