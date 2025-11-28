«Los 24 grupos de acción local lideramos la lucha contra la despoblación»

¿Cuáles considera que son actualmente los principales factores que están acelerando la despoblación en las comarcas rurales de Extremadura?

La despoblación es un fenómeno que existe en España desde hace décadas. La gente se fue de nuestros pueblos en busca de empleo, vivienda, mejores servicios e infraestructuras. Actualmente todo ese proceso se está revirtiendo porque ahora en las zonas rurales tenemos todo eso. Los factores que hicieron que la gente se fuera de sus pueblos se han dado la vuelta.

¿Qué medidas concretas está impulsando la Red Extremeña de Desarrollo Rural para frenar la pérdida de población y promover el retorno de habitantes a los pueblos?

La Red Extremeña de Desarrollo Rural representa a los 24 grupos de desarrollo rural de Extremadura y son ellos los que están liderando los proyectos para luchar contra la despoblación. Los proyectos que desarrollamos con las ayudas que concedemos son de varios tipos. Con las ayudas a empresas hemos logrado crear y mantener empresas de todo tipo en nuestra región. Estamos hablando de industrias, cooperativas, explotaciones agrícolas o ganaderas, alojamientos turísticos, restaurantes, comercios, clínicas, talleres y en general todo tipo de empresas. Con las ayudas que se conceden a los ayuntamientos, estos están construyendo o manteniendo infraestructuras esenciales en el mundo rural, tales como guarderías, centros de mayores, casas de cultura, bibliotecas, centros culturales, instalaciones deportivas, infraestructuras turísticas, todo tipo de equipamientos y mobiliario urbano, mejora de calles, de carreteras y de caminos. Con los proyectos propios que desarrollan los grupos de desarrollo rural estamos consiguiendo dinamizar social, cultural y turísticamente nuestras comarcas. En resumen, los grupos de desarrollo rural hacen posible la creación y el mantenimiento de empresas, así como infraestructuras, que se desarrollen proyectos que dinamizan nuestros pueblos y todo eso es imprescindible para que la gente viva en ellos.

¿Cómo puede el desarrollo económico y la diversificación del empleo rural contribuir a fijar población joven en el territorio?

De manera directa los grupos de desarrollo rural estamos financiando los proyectos que promueven jóvenes extremeños que viven en sus pueblos. Hay jóvenes que han acudido a un grupo de acción local, han solicitado una ayuda y gracias a eso han puesto en marcha su negocio, de cualquier tipo. De manera indirecta, los grupos de desarrollo local financiamos la creación o el mantenimiento de empresas que ofrecen productos y servicios que necesitan los jóvenes en su día a día. También apostamos fuertemente por la digitalización y por tener unas telecomunicaciones que permitan teletrabajar, que por lo general son personas menores de 50 años. Nosotros estamos haciendo lo imposible porque los jóvenes vivan en su pueblo.

¿Qué papel tienen la conectividad digital, el acceso a servicios básicos y la vivienda en la estrategia contra la despoblación en Extremadura?

Los grupos de desarrollo rural trabajan para que en nuestros pueblos haya todo tipo de servicios y, para ello, es imprescindible una vivienda. En este sentido, hay una enorme diferencia en las condiciones del mercado de la vivienda entre zonas urbanas y las rurales. La hipoteca o el alquiler medio en una ciudad como Madrid, Barcelona, Sevilla o Bilbao puede llegar a suponer el salario completo de uno de los miembros de la unidad familiar. Sin embargo, en los entornos rurales, una hipoteca o un alquiler no llega a ser ni la mitad de los ingresos. En general, el acceso a la vivienda en un entorno rural es muchísimo más fácil.

¿De qué manera se está fomentando la colaboración entre administraciones, sector privado y sociedad civil para hacer frente al reto demográfico?

Los grupos de desarrollo rural son el ejemplo perfecto de la colaboración y el trabajo conjunto de la sociedad civil y de las instituciones. En ellos podemos separar tres grupos: las instituciones, los ayuntamientos, los representantes empresariales y los representantes de las asociaciones. Ayuntamientos, empresas y asociaciones conforman la junta directiva de los grupos de desarrollo rural. En ella siempre tiene mayoría la parte que representa a la sociedad. Esas juntas directivas deciden en qué invertir los fondos y los proyectos que se aprueban.

¿Qué proyectos innovadores destacarías actualmente de Redex?

-Por ejemplo, Redigitalex, un proyecto de formación en competencias digitales básicas que desarrollamos en este momento. Tenemos un formador en competencias digitales en cada una de las comarcas de Extremadura, enseñando a toda la ciudadanía a manejarse en competencias digitales básicas. Hemos formado ya a casi 20.000 personas. Otro proyecto de cooperación, que está siendo desarrollado por doce grupos, es Caminos y Senderos Accesibles. Utilizando tecnología de última generación hemos adaptado rutas de senderismo para personas con discapacidades visuales a través de un sistema de navegación sensorial, microvibraciones y audioguía podemos orientar y guiar a personas ciegas en la naturaleza a través de una red de rutas que se han homologado para este sistema de navegación. Es un ejemplo de que los grupos de desarrollo rural estamos a la vanguardia de la digitalización.