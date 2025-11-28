Adif blindará la seguridad ferroviaria en nueve poblaciones de Extremadura con 91 km de cerramientos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 3,4 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la reposición y ejecución de 91,35 kilómetros de cerramientos en distintos puntos kilométricos de la red ferroviaria en Extremadura.

Estas actuaciones se llevarán a cabo en zonas donde los núcleos urbanos han experimentado un notable crecimiento, con el fin de evitar intrusiones y tránsitos indebidos por las vías y favorecer el uso de pasos autorizados, incrementando así las condiciones de seguridad para los ciudadanos y para las circulaciones ferroviarias.

Actuaciones previstas

👉 En la línea Madrid-Valencia de Alcántara se instalarán nuevos vallados en el entorno de Casatejada, Casar de Cáceres, Mirabel y Garrovillas de Alconétar.

👉 Asimismo, en la línea Cáceres-Frontera Portuguesa, las actuaciones se concentrarán en el área periurbana de Cáceres, donde el crecimiento urbanístico ha incrementado la necesidad de reforzar la protección en torno a la infraestructura ferroviaria.

👉 En la línea Zafra-Jerez de los Caballeros, los cerramientos se ejecutarán en los términos municipales de Burguillos del Cerro, Puebla de Sancho Pérez y Zafra, puntos donde también se ha detectado un aumento en la proximidad entre zonas habitadas y las vías.

Más protección

La instalación de estos cerramientos permitirá canalizar el tránsito peatonal y de vehículos hacia los pasos disponibles, reduciendo accesos indebidos y minimizando riesgos asociados a la circulación ferroviaria. Esta medida busca reforzar la seguridad integral de la red en áreas especialmente sensibles, según informa Adif a través de un comunicado.

Impulso paralelo a la alta velocidad

Más allá de estas actuaciones localizadas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue trabajando en el desarrollo de la alta velocidad en Extremadura. Recientemente ha adjudicado 157,5 millones de euros para tres contratos destinados a avanzar en el desarrollo del tramo Talayuela-Plasencia, una de las piezas clave del nuevo corredor ferroviario

Uno de ellos consiste en el despliegue de avanzados equipos y sistemas de señalización ferroviaria (enclavamientos, telecomunicaciones fijas y el Control del Tráfico Centralizado), por un importe de 118,3 millones de euros. El segundo pretende la instalación de los equipos de telecomunicaciones ferroviarias móviles GSM-R por 8,2 millones de euros. Y el tercero, de 31 millones de euros, incluye la creación de una base de 140.000 metros cuadrados de superficie en Navalmoral para el montaje de vía en este segundo tramo de la línea.

Catenaria: 35 millones

Además, se ha conocido estos días que la unión temporal de empresas (ute) formada por Lantania y Sacyr llevará a cabo la instalación y el mantenimiento de la catenaria del segundo tramo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura. Ambas asumirán para Adif Alta Velocidad las obras y la conservación de la línea aérea de contacto y de sus sistemas asociados en el trayecto Talayuela-Plasencia, con un presupuesto de 35 millones de euros (impuestos no incluidos).

El contrato contempla la instalación y mantenimiento de la línea aérea de contacto en un tramo de 70 kilómetros, así como las acometidas de energía desde catenaria o feeder a edificios o casetas técnicas. Los trabajos incluyen también la colocación de los pórticos a ambos lados de la vía, los postes, dinteles y soportes auxiliares que los integran, junto con las cimentaciones necesarias.