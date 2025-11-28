Licitación
Adif blindará la seguridad ferroviaria en nueve poblaciones de Extremadura con 91 km de cerramientos
La actuación, de 3,4 millones de euros, reforzará zonas con crecimiento urbano para evitar intrusiones y mejorar la protección ciudadana y ferroviaria
L. L.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 3,4 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la reposición y ejecución de 91,35 kilómetros de cerramientos en distintos puntos kilométricos de la red ferroviaria en Extremadura.
Estas actuaciones se llevarán a cabo en zonas donde los núcleos urbanos han experimentado un notable crecimiento, con el fin de evitar intrusiones y tránsitos indebidos por las vías y favorecer el uso de pasos autorizados, incrementando así las condiciones de seguridad para los ciudadanos y para las circulaciones ferroviarias.
Actuaciones previstas
👉 En la línea Madrid-Valencia de Alcántara se instalarán nuevos vallados en el entorno de Casatejada, Casar de Cáceres, Mirabel y Garrovillas de Alconétar.
👉 Asimismo, en la línea Cáceres-Frontera Portuguesa, las actuaciones se concentrarán en el área periurbana de Cáceres, donde el crecimiento urbanístico ha incrementado la necesidad de reforzar la protección en torno a la infraestructura ferroviaria.
👉 En la línea Zafra-Jerez de los Caballeros, los cerramientos se ejecutarán en los términos municipales de Burguillos del Cerro, Puebla de Sancho Pérez y Zafra, puntos donde también se ha detectado un aumento en la proximidad entre zonas habitadas y las vías.
Más protección
La instalación de estos cerramientos permitirá canalizar el tránsito peatonal y de vehículos hacia los pasos disponibles, reduciendo accesos indebidos y minimizando riesgos asociados a la circulación ferroviaria. Esta medida busca reforzar la seguridad integral de la red en áreas especialmente sensibles, según informa Adif a través de un comunicado.
Impulso paralelo a la alta velocidad
Más allá de estas actuaciones localizadas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue trabajando en el desarrollo de la alta velocidad en Extremadura. Recientemente ha adjudicado 157,5 millones de euros para tres contratos destinados a avanzar en el desarrollo del tramo Talayuela-Plasencia, una de las piezas clave del nuevo corredor ferroviario
Uno de ellos consiste en el despliegue de avanzados equipos y sistemas de señalización ferroviaria (enclavamientos, telecomunicaciones fijas y el Control del Tráfico Centralizado), por un importe de 118,3 millones de euros. El segundo pretende la instalación de los equipos de telecomunicaciones ferroviarias móviles GSM-R por 8,2 millones de euros. Y el tercero, de 31 millones de euros, incluye la creación de una base de 140.000 metros cuadrados de superficie en Navalmoral para el montaje de vía en este segundo tramo de la línea.
Catenaria: 35 millones
Además, se ha conocido estos días que la unión temporal de empresas (ute) formada por Lantania y Sacyr llevará a cabo la instalación y el mantenimiento de la catenaria del segundo tramo de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Extremadura. Ambas asumirán para Adif Alta Velocidad las obras y la conservación de la línea aérea de contacto y de sus sistemas asociados en el trayecto Talayuela-Plasencia, con un presupuesto de 35 millones de euros (impuestos no incluidos).
El contrato contempla la instalación y mantenimiento de la línea aérea de contacto en un tramo de 70 kilómetros, así como las acometidas de energía desde catenaria o feeder a edificios o casetas técnicas. Los trabajos incluyen también la colocación de los pórticos a ambos lados de la vía, los postes, dinteles y soportes auxiliares que los integran, junto con las cimentaciones necesarias.
