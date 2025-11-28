Agenda Cultural de Extremadura
El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz exhibirá el 'Tesoro de Villanueva', un conjunto de 149 monedas de oro halladas en 1987, tras permanecer depositado en el Ayuntamiento.
Redacción
BADAJOZ
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz
Muy pronto, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, con más de 26.000 visitas en lo que va de año, incorpora un nuevo atractivo a su exposición, en la que ya se pueden ver los rostros del Turuñuelo. Tras casi 40 años, el conocido como el ‘Tesoro de Villanueva’, se halla definitivamente en el museo, donde será exhibido próximamente. El conjunto de 149 monedas de oro, hallado en 1987 en Villanueva de la Serena, hasta ahora permanecía depositado provisionalmente en el Ayuntamiento.
➔MEIAC: Tres exposiciones:
‘Esto es lo verdadero’, una muestra con 16 obras de 11 artistas iberoamericanos. La exposición, comisariada por Adonay Bermúdez, se podrá visitar hasta el 5 de abril e incluye dos obras del artista extremeño Abel Jaramillo. El proyecto reúne a destacados creadores iberoamericanos y europeos para revisar, desde el presente, la vigencia crítica de ‘Los desastres de la guerra’ de Francisco de Goya.
‘Lo que no se ve’ de la mexicana Gina Arizpe. Podrá visitarse hasta finales de marzo y reúne trece piezas que invitan a reflexionar sobre los límites físicos y sociales del cuerpo en las sociedades contemporáneas. La exposición se centra en la condición de la mujer, en la visibilización de realidades ocultas y en la denuncia de los feminicidios y formas de violencia que persisten en la sociedad.
‘La elocuencia de la imagen’ del fotógrafo catalán Català-Roca. Se podrá visitar hasta el 1 de febrero. Una exposición producida por el Ministerio de Cultura y comisariada por Lia Colombino, que presenta -por primera vez en Extremadura- la mirada en color y mayoritariamente inédita de Francesc Català-Roca, uno de los fotógrafos más destacados del siglo XX en España.
CÁCERES
Espacio urbano
La Junta de Extremadura ha organizado visitas guiadas de jueves a domingo por las ocho intervenciones artísticas de ‘Cáceres Contemporánea’ que iluminan el barrio de Santiago hasta el 16 de noviembre. La iniciativa convierte a la ciudad en un espacio de luz y creación, consolidando su papel como referente cultural y artístico en el camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031.
Museo de Cáceres
El Museo de Cáceres, gestionado por la Junta de Extremadura, ha sumado a su colección expuesta en la Casa de los Caballos una pieza singular: el mascarón del siglo XVI hallado en el jardín del Palacio de las Veletas durante las recientes obras de rehabilitación.
Tras una rehabilitación que ha durado dos años y en la que se ha llevado a cabo una profunda renovación museológica y museográfica, en la Casa de los Caballos, ubicada en la calle Rincón de la Monja de Cáceres, se pueden ver las 31 piezas nunca antes expuestas. Piezas de artistas como Picasso o Chirino, Eugenio Hermoso, Juan José Narbón y creadoras contemporáneas como Ruth Morán.
ORQUESTA DE EXTREMADURA
Roberto Forés en Mérida: 28 de noviembre
Roberto Forés Veses, director titular de la Orquesta de Extremadura, lidera esta semana un programa de resonancias nórdicas en el que debutará como solista la aclamada mezzosoprano lituana Justina Gringytė, reconocida internacionalmente por su poderosa voz y destacada trayectoria operística. El programa, titulado «Leyenda y tragedia», se ofrecerá el viernes 28 en Mérida, con charlas introductorias una hora antes y entradas disponibles en la web de la orquesta y en taquilla.
Furriones y OEX en Badajoz y Villanueva de la Serena, 4 y 5 de diciembre
La Furriones ofrece sus ‘Grandes éxitos’, con arreglos de Salvador Rojo y Miguel Sánchez Cuevas “Tron”. Un concierto dirigido por Noemí Pasquina. El grupo, 100% extremeño afronta esta temporada un salto al campo sinfónico junto a la OEX. El concierto tendrá lugar el 4 de diciembre en Badajoz y el 5 de diciembre en Villanueva de la Serena.
